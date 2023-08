Newcastle herjet med Villa i premieren – Mings gråtende av på båre

Isak ble dagens mann i det som ble en usedvanlig innholdsrik kamp. Svensken scoret i begge omganger etter at Premier League-debutantene Sandro Tonali og Moussa Diaby hadde innledet målfesten i Newcastle.

Mot slutten sørget Isak-erstatter Callum Wilson for 4-1 før innbytter Harvey Barnes fastsatte resultatet til 5-1.

For Aston Villa utviklet sesongens første ligakamp seg til det reneste marerittet. Ikke bare ble det tre baklengs og tap, men før pause måtte forsvarsbautaen Tyrone Mings bæres av på båre.

Midtstopperen ble liggende på gresset etter en duell med en Newcastle-spiller, og TV-bildene tydet på at den engelske landslagsstopperen har pådratt seg det som kan være en alvorlig kneskade.

Mings ble behandlet på banen i flere minutter før han ble fraktet inn i garderobeanlegget.

Rødt kort?

Vondt kunne også blitt til mye verre for Villa da keeper Emiliano Martínez dro Miguel Almirón i trøya rett før pause. Newcastle-spilleren var på vei forbi sisteskansen. Samtidig skjedde forseelsen nesten ute ved sidelinjen. Trolig bidro det til at dommer Andy Madley nøyde seg med gult kort.

– For meg er det rødt kort. Det er ganske enkelt fordi han passerer keeperen. Han har riktignok to Villa-spillere (innenfor seg), men med en såpass følsom fot som Almiron har, kan han enkelt curle den i mål. Ren sabotasje, sa ekspert Pål André Helland i Viaplays studio.

Mens Villa-manager Unei Emerys trolig forlot St. James' Park med mye å tenke på, kunne kollega Eddie Howe på motsatt trenerbenk smile hele veien inn i augustkvelden.

Haaland neste

Howe fikk se laget sitt dominere stort og skape nok målsjanser til å vinne med langt større sifre.

To scoringer av Alexander Isak, den siste en utsøkt vipp over keeper Martinez, var sammen med Tonalis fulltreffer og Wilsons sene goalgettermål ikke nok for Newcastle. Barnes ville også være med på moroa og sørget for 5-1 mot et vidåpent Villa-forsvar.

I neste runde skal Howes menn opp mot Erling Braut Haaland og Manchester City.

