Kunstscoring frarøvet Molde seieren på overtid: – Brakte det på oss selv

Poenget sender Sandefjord over nedrykksstreken og opp til 12.-plass i Eliteserien.

Vertene tok først ledelsen ved Aleksander Damnjanovic Nilsson i første omgang, før Magnus Grødem utlignet fem minutter etter pause. Innbytter Martin Linnes banket inn et innlegg fra innbytter Magnus Wolff Eikrem drøyt ti minutter før slutt. Det så ut til å være den avgjørende scoringen, før Ruud Tveter dukket opp med en utrolig heading på tampen.

Spissen styrte inn en lang ball fra Filip Ottosson med bakhodet og over Jacob Karlstrøm i Molde-buret.

– Det er en av de villeste headingene jeg har sett, utbrøt TV 2-kommentator Jesper Mathisen.

Erling Moe var lite fornøyd med at laget hans ikke klarte å holde på ballen i sluttminuttene.

– Vi brakte det litt på oss selv. Vi var lite smarte med ballen og mista den mye, sa Molde-treneren til TV 2 etter kampen.

Straffescoring

Molde åpnet best og sto for brorparten av sjansene de første 15 minuttene. Både Veton Berisha og Markus Kaasa kom til gode muligheter, men et resolutt Sandefjord-forsvar holdt gjestene unna.

Vertene spilte seg mer og mer inn i kampen, og etter en drøy halvtime fant Franklin Daddys Boy Nyenetue seg på blank kasse, men 22-åringen maktet utrolig nok å styre ballen i hendene til Jacob Karlstrøm.

Etter en duell mellom Sander Moen Foss og Anders Hagelskjær i Molde-boksen gikk førstnevnte i bakken og ble liggende. En VAR-sjekk i etterkant viste at ballen traff Hagelskjærs arm, og dommer Kristoffer Hagenes pekte på straffemerket.

Nilsson sendte Karlstrøm feil vei og hjemmelaget opp i ledelsen.

Molde gikk rett i angrep, og et dribleraid av Mathias Fjørtoft Løvik endte med en avslutning av Grødem, men Sandefjord-keeper Hugo Keto reddet mesterlig.

Dermed gikk vertene til pause med ledelsen.

Reddet poeng på tampen

Bare fem minutter etter kom utligningen for Molde. Et skudd fra Kaasa endret retning i en Sandefjord-fot og ballen endte opp i beina på Grødem som enkelt kunne bredside inn 1-1.

Erling Knudtzon var nære på å ta ledelsen for gjestene, men i siste liten kom Vetle Walle Egeli til unnsetning og blokkerte til corner.

Ti minutter før slutt satte Erling Moe inn Magnus Wolff Eikrem og Martin Linnes i jakt på en avgjørende scoring. Sistnevnte banket inn et innlegg fra Eikrem i det 83. minuttet og sendte gjestene i ledelsen.

Det så ut til å gå mot Molde-seier, men i kampens siste spilleminutt berget Alexander Ruud Tveter poeng med en ellevill heading.

Kampfakta

Eliteserien menn lørdag, 18. runde:

Sandefjord – Molde 2-2 (1-0)

Release Arena, 4754 tilskuere.

Mål: 1-0 Aleksander Damnjanovic Nilsson (str. 39), 1-1 Magnus Grødem (51), 1-2 Martin Linnes (84), 2-2 Alexander Ruud Tveter (90).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Ian Smeulers, Sandefjord, Benjamin Tiedemann, Martin Bjørnbak, Molde.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Vetle Walle Egeli, Jesper Taaje, Sander Moen Foss, Ian Smeulers – Sander Risan Mørk (Fréderic Bikoro fra 84.), Filip Ottosson, Aleksander Damnjanovic Nilsson – Gilbert Koomson (Youssef Chaib fra 84.), Franklin Nyenetue (Alexander Ruud Tveter fra 69.), Jakob Dunsby.

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann, Martin Bjørnbak, Anders Hagelskjær – Erling Knudtzon (Martin Linnes fra 81.), Mathias Løvik – Markus Kaasa (Eirik Hestad fra 81.), Sivert Mannsverk (Martin Ellingsen fra 69.), Magnus Grødem – Eric Kitolano (Ola Brynhildsen fra 81.), Veton Berisha (Magnus Wolff Eikrem fra 81.).

---