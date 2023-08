Harry Kane bekreftet som ny Bayern München-spiller

Dermed er en av sommerens store overgangssaker endelig landet.

Fredag dro han München for å gjennomføre den obligatoriske legesjekken og skrive under for Bayern, som sist sesong vant den tyske serien for ellevte gang på rad. Overgangen skal være verdt 1,3 milldarder kroner (100 millioner pund).

Han kan dermed bli klar for sin Bayern München-debut allerede i den tyske supercupen mot RB Leipzig lørdag kveld.

Spekulasjonene rundt Kane har pågått i måneder. Forhandlingene mellom Tottenham og Bayern München ble intensivert den siste uka.

Kane erstatter Robert Lewandowski som forsvant til Barcelona i fjor sommer.

Kane fikk sin Premier League-debut for «Spurs» i 2012-13-sesongen. Det tok to sesonger før han slo til for fullt. Han står med 213 ligamål for Tottenham. Det er 47 scoringer færre enn Alan Shearers PL-rekord.

Kane blir den tredje engelskmannen i Bayern gjennom historien. Han etterfølger Owen Hargreaves og Omar Richards.

[ Medier: Kane enig med Bayern München ]