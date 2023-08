Godset-toppen lover nye spillere etter å ha snudd tapsrekken mot Sarpsborg

Sarpsborg ble slått 2-1 i Eliteserien lørdag.

Sarpsborg produserte mest mot Godset gjennom kampen og kunne ledet mer enn 1-0 til pause. Kristian Fardal Opseth hadde da scoret sitt sjette mål for sesongen.

I 2. omgang banket Herman Stengel inn et straffespark. Deretter sørget Eirik Ulland Andersen for full jubel seks minutter før slutt da hans avslutning gikk via Anton Skipper og i mål.

32 år gamle Ulland Andersen kom nylig tilbake til Strømsgodset etter en lang periode på sidelinjen med skade.

– Han viser kvalitet når han får ballen. Og så er han smart. Det trenger vi inn i et lag som har en litt ung råskap ved seg og løper litt «all over the place», sa Godset-trener Jørgen Isnes til TV 2.

Har akseptert bud

Det er sju poeng ned til kvalifiseringsplass for drammenserne. Alle lagene under dem har én kamp mindre spilt.

Godsets trepoenger var de første poengene siden 5-2-seieren over nettopp Sarpsborg for en drøy måned siden.

Sportssjef Jostein Flo bekreftet overfor TV 2 i pausen at Strømsgodset har akseptert et bud fra belgiske Leuven på spydspiss Jonatan Braut Brunes. Han var ikke med i troppen lørdag og er formaliteter unna å bli klar for klubben.

Mot Sarpsborg ble angriper Marcus Mehnert og midtstopper Ari Leifsson tatt av banen med skade. Fra før er Tobias Gulliksen solgt til Bodø/Glimt, men Flo forsikrer drammensklubbens supportere om at forsterkninger er på vei.

Jobber med overganger

– Vi er aktive på markedet. Vi holder på med to spillere. Vi håper å få klar en spiss rett over helgen, sa Flo til TV 2.

– Vi kommer til å se på muligheten for å ta inn en eller to til og er kommet ganske langt i den prosessen, la han til.

Isnes er klar på at to angrepsspillere må inn i laget og «kanskje noe bakover».

– Vi får se om vi får legge til litt til, men jeg er stolt av gutta i dag. Jeg vil prate om dem òg, sa Isnes.

Sarpsborg har heller ikke hatt sin beste sommer og har kun tre poeng på sine seks siste kamper. I den perioden har sarpingene notert seg for hele 21 baklengsmål og tok kun sitt fjerde poeng på de seks kampene som er spilt siden 9. juni. I den perioden har sarpingene notert seg for 20 baklengsmål.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 18

Sarpsborg – Strømsgodset 1-2 (1-0)

Sarpsborg stadion

Mål: 1-0 Kristian Fardal Opseth (12), 1-1 Herman Stengel (63), 1-2 Eirik Ulland Andersen (84).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Lagene:

Sarpsborg (4-2-3-1): Leander Øy – Arnau Casas, Bjørn Inge Utvik, Anton Skipper, Joachim Soltvedt – Jeppe Andersen, Serge-Junior Ngouali – Mikkel Maigaard (Niklas Sandberg fra 64.), Ramon-Pascal Lundqvist, Victor Torp – Kristian Fardal Opseth (Rafik Zekhnini fra 65.).

Strømsgodset (3-4-3): Viljar Myhra – Ari Leifsson (Eirik Ulland Andersen fra 54.), Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Bent Sørmo, Kreshnik Krasniqi, Herman Stengel, Thomas Grøgaard – Marcus Mehnert (Jonas Therkelsen fra 36.), Ole Enersen (Jostein Ekeland fra 63.), Halldor Stenevik.

---