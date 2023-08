Bowen kopierte Saka – Brighton sprudlet i storseier

Bowen, som leverte tolv mål og tolv målgivende sesongen for to år siden, halverte det tallet sist sesong. Mot Bournemouth brukte han 50 minutter på å score.

27-åringen plukket opp en ball like utenfor 16-meteren og bøyde ballen høyt oppe i det venstre krysset. Målet lignet en kopi av det Arsenals Bukayo Saka gjorde mot Nottingham Forest i London noen timer tidligere lørdag.

Joe Rothwell var nær en utligning for Bournemouth, men hans avslutning gikk i tverrliggeren. Ni minutter før slutt var Solanke på plass og besørget utligningen.

West Hams Lucas Paquetá har vært ryktet til Manchester City, men spilte hele kampen mot Bournemouth. I sluttminuttene kunne han avgjort kampen, men avslutningen gikk i stolpen.

Carlton Morris scoret Lutons første mål i den øverste divisjonen i England på over 30 år da han reduserte til 1-2 mot Brighton, men det var langt fra nok mot et sprudlende Brighton-lag. Brighton vant til slutt 4-1 etter scoringer av Simon Adingra og Evan Ferguson på tampen. Solly March og nysigneringen João Pedro sto for de to første målene.

Everton burde vært i føringen hjemme mot Fulham og skapte sjanse på sjanse. Likevel var det Fulhams Bobby De Cordova-Reid som sørget for kampens første og eneste mål i den sterke borteseieren.

Odsonne Édouard sendte Crystal Palace i føringen mot Sheffield United fem minutter ut i 2. omgang etter et fint innlegg av Jordan Ayew. Flere mål ble det ikke i 1-0-seieren på Bramall Lane.

