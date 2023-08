Ødegaards Arsenal slapp med skrekken – Saka fikset seier i sesongstarten

Åtte minutter før slutt ble det hektisk i London da innbytter Taiwo Awoniyi reduserte for Nottingham Forest. Scoringen kom etter en kontring hvor en annen innbytter, Anthony Elanga, sto for hele forarbeidet.

Like etter fikk Forest en ny mulighet, men den tok ikke Morgan Gibbs White vare på. Det gjorde at de tre poengene ble værende i London, og at Arsenal maktet å svare på Manchester Citys solide åpning mot Burnley fredag. De fleste eksperter mener at det er de samme to lagene som skal kjempe om Premier League-tittelen i år.

Før den intense avslutningen på oppgjøret var omtrent kun Arsenal det handlet om.

– En scoring det bare er å nyte og applaudere, utbrøt Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud da Bukayo Saka bøyde ballen opp i venstre kryss etter en drøy halvtime.

Kai Havertz reagerte med å ta seg til hodet.

PL-debut for Rice

Bare minutter tidligere hadde Eddie Nketiah sendt Arsenal i føringen etter lekkert forarbeid av Gabriel Martinelli.

Etter 23 og et halvt minutt hadde Arsenal hatt 180 pasninger i laget, mens Nottingham Forest hadde hatt 13. Likevel var det bortelaget som hadde vært nærmest: Brennan Johnson kom alene med Aaron Ramsdale etter en glipp i Arsenals bakre rekker, men avslutningen gikk til side for mål.

Sju minutter på overtid kunne Ødegaard fått sin scoring, men avslutningen snek seg like utenfor venstre kryss.

Midtbanemann Thomas Partey var henvist til høyrebackposisjon. Men når Arsenal fikk ballen, ble han synlig sentralt i banen. Declan Rice fikk sin Premier League-debut for Arsenal, og han var nær å krone den med en scoring, men hans to forsøk ble hindret av stolpen og tidligere Arsenal-keeper Matt Turner.

[ To Haaland-mål da Manchester City åpnet med komfortabel seier mot Burnley ]

Timber ut med skade

Et skår i gleden for et Arsenal som er på jakt etter å forbedre sin 2.-plass fra i fjor, var at Jurriën Timber måtte ut med skade.

Det nye digitale billettsystemet skapte trøbbel utenfor stadion før kampen. Oppgjøret ble forsinket med en halvtime. Det så ikke ut til å prege Ødegaard og co. nevneverdig.

Mandag 21. august er det Crystal Palace som venter for Arsenal. Nottingham Forest møter Sheffield United til fredag.

[ Kan Ødegaard og Arsenal tukte Haalands historiejagende Manchester City? ]