Varsler Greenwood-protest på Old Trafford: – På tide at klubben tar den riktige avgjørelsen

Et banner med teksten «Kvinnelige fans krever at Greenwood ikke returnerer. Stans vold mot kvinner.» skal markere misnøyen blant deler av supporterne.

– Det er på tide at klubben står fram og tar den rette avgjørelsen. Dette er et mulig vendepunkt for klubben. Skal de ta parti med det kommersielle og pengene, eller skal de ta parti med klubben som en sosial institusjon vi kan være stolte av? spør en av aktørene bak protesten retorisk til The Athletic.

Greenwood ble i januar 2022 pågrepet som følge av påstander knyttet til en ung kvinne etter at lydopptak og bilder ble publisert i sosiale medier. Det var kvinnen selv som la det ut, men hun fjernet senere innleggene.

I etterkant ble spissen siktet for forsøk på voldtekt, overfall og drapstrusler.

Nesten umiddelbart ble han suspendert av Manchester United. Grunnet en kombinasjon av nye opplysninger i saken og at nøkkelvitner hadde trukket seg, frafalt tiltalen mot 21-åringen i februar i år.

Ifølge BBC har Manchester-klubben signalisert at en avklaring om spillerens framtid kommer i forkant av Premier League-åpningen.

Manchester United tar imot Wolverhampton på Old Trafford mandag kveld.

