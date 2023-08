Sverige klar for semifinale i VM: – En taktisk masterclass

Peter Gerhardssons svenske lag møter Spania i semifinale i Auckland til tirsdag. Australia – Frankrike og England – Colombia skal gjøre opp om de siste semifinaleplassene lørdag.

– Vi gjør en veldig bra kamp, og de siste 10-15 minuttene begynte de å komme tilbake, men det er jævla deilig at vi holdt unna, sa Filippa Angeldahl etter kampen.

Midtstopper Ilestedt sendte svenskene i ledelsen med sin fjerde scoring for mesterskapet etter en halvtime. I annen omgang doblet Angeldahl fra straffemerket. Etter at Riko Ueki bommet på straffespark kvarteret før slutt, reduserte Honoka Hayashi etter 87 minutter. Asiatene skapte sjanser i etterkant, men fikk ikke utligningen.

– Det er en taktisk masterclass fra Gerhardsson. Det er utklassing på sidelinjen, sa Bayern München-trener Alexander Straus i Viaplay-studioet.

Sverige har vært med i VM alle gangene siden starten i 1991 og har sølvmedalje i 2003 som beste resultat. De har i tillegg tre bronsemedaljer. Sverige tok også sølv i OL i 2021. Da tapte de finalen mot Canada.

Sverige tok styringen

Japan vant VM i 2011 og tok sølv i 2015. Etter å ha slått ut Norge i åttedelsfinalen sa det stopp mot et godt svensk lag i Auckland fredag.

Etter en jevn første halvtime tok Sverige ledelsen etter mye rot i feltet. Ballen falt etter hvert ned til Ilestedt, som banket ballen i hjørnet fra kloss hold. Ilestedt skal kommende sesong spille for Arsenal etter å ha vært i Paris Saint-Germain.

Fem minutter før pause fikk Kosovare Asllani avsluttet i 16-meteren, men Japan-keeper Ayaka Yamashita leverte en kjemperedning da hun slo ballen i stolpen og ut.

Straffespark

Sverige fortsatte sitt trykk tidlig i annen omgang og fikk betalt. Fuka Nagano var uheldig da ballen traff hånden hennes inne i egen 16-meter, og etter en diskusjon med VAR-teamet, blåste dommer straffespark. Angeldahl var sikker da hun sendte Yamashita feil vei.

Med et kvarter igjen var det Japans tur til å få straffespark. Viaplay-kommentatorene Jørgen Klem og Lars Tjærnås var enige om at det var billig idømt. Det hadde uansett lite å si da Ueki misbrukte muligheten til å sette fyr på kampen igjen.

Fyr ble det da Hayashi reduserte etter 87 minutter. Det svenske forsvaret klarerte et innlegg rett i beina på Hayashi, som ikke lot seg be to ganger. I etterkant skapte Japan mange store sjanser, og Sverige var heldige som til slutt kunne strekke armene i været for seier.

