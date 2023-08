Spania til VM-semifinale: – En stor dag for spansk kvinnefotball

19-åringens matchvinnermål kom etter 111 minutters spill i Wellington. Paralluelo mottok ballen ute på siden og dro seg inn i Nederlands 16-meter. Der utfordret hun, tok seg forbi og satte ballen i mål via stolpen til ellevill jubel.

– Jeg er så glad. Vi kjempet til slutten og klarte det. Treneren sa at jeg skulle være åpen for pasninger og ta vare på mulighetene. Da jeg fikk den var jeg så heldig å score, sa Paralluelo.

I semifinalen venter enten Sverige eller Japan. De møter hverandre senere fredag. Spania deltar bare i sitt tredje VM og hadde aldri kommet lenger enn til åttedelsfinale før årets utgave.

– Det er en stor dag for spansk kvinnefotball, sa trener Jorge Vilda.

Overtidsmål

Spanjolene tok ledelsen i Wellington etter 81 minutter da Mariona Caldentey satte ballen i mål etter at de rødkledde fikk tildelt straffespark.

Det så ut til å holde til seier og avansement, men to minutter på overtid sørget Stefanie van der Gragt for ekstraomganger da hun var sikker alene med Spania-keeper Cata Coll.

I tillegg til kampen mellom Sverige og Japan, skal Australia møte Frankrike og England spille mot Colombia i kvartfinalen. De to siste kampene går lørdag.

[ Frankrike til VM-kvartfinale etter festfotball mot Marokko ]

Mangler flere stjerner

Spanjolene har hatt en utfordrende opptakt til årets VM. 15 store spanske profiler har i en lengre periode bedt om å ikke bli tatt ut på landslaget. De begrunnet i fjor høst beslutningen med at situasjonen i laget er slik at den går ut over deres mentale og fysiske helse.

Det ble av mange tolket som et forsøk på å bli kvitt landslagssjef Jorge Vilda, som har ledet laget i sju år. I eposter til forbundet med identisk ordlyd viste spillerne til «en situasjon dere er kjent med». De gikk ikke i detaljer.

Tre av de 15 har siden endret standpunkt og ble tatt ut i VM-troppen. Bak lå samtaler og en påfølgende overenskomst med forbundsledelsen.

[ Sverige slo ut USA i dramatisk straffekonk: – Takk gudene for mållinjeteknologi ]