Klopp bekrefter enighet om Caicedo-kjøp

– Jeg har fått lov til å bekrefte at det er enighet, sa Klopp da han møtte pressen fredag formiddag.

Sky Sports, The Athletic og flere andre erfarer at avtalen er verdt 111 millioner pund. Det er over 1,4 milliarder kroner.

21 år gamle Caicedo skal ifølge engelsk presse gjennomføre en medisinsk test fredag.

– Jeg kan ikke si noe om det. Jeg vet ikke, sa Klopp på spørsmål om Caicedo er til stede i Liverpool.

Fra før har de røde hentet Alexis Mac Allister fra sørkystklubben. Også Dominik Szoboszlai har kommet inn dørene.

Caicedo startet karrieren i Independiente i hjemlandet Ecuador. Han ble hentet til Brighton i 2021 før han ble lånt ut til belgiske Beerschot. Caicedo fikk sitt ordentlige gjennombrudd i fjorårets sesong og har vært ønsket av flere toppklubber. Han har spilt 32 landskamper.

Liverpool sesongåpner i Premier League mot Chelsea søndag.

