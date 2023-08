Solbakken utelukker ikke Normann-retur på landslaget: – Alltid rom for tilgivelse

Ifølge flere russiske medier skal Normann ha forlatt Russland etter droneangrepene mot Moskva forrige helg. Det skjer et drøyt år etter at 27-åringen signerte for Dinamo Moskva til tross for Russlands pågående krigføring i Ukraina. Normann har vært på utlån fra Rostov til hovedstadsklubben.

Den gang var Ståle Solbakken klokkeklar på at Normanns valg var uforståelig. Midtbanespilleren har ikke vært en del av landslaget siden, men nå kan en retur muligens skje.

– Det kommer jo litt an på hva han sier og gjør, sier Solbakken til Nettavisen og fortsetter:

– Han fikk ikke noen karantene eller utestengelse på livstid. Det vil være rart hvis vi ikke skal ta det opp og på en måte vurdere det med nye øyne om det skjer. Jeg kan ikke bestemme det alene, men på generelt grunnlag er det alltid rom for tilgivelse i den verden her, sier landslagssjefen.

I september møter det norske landslaget Jordan til privatlandskamp og Georgia i EM-kvalifiseringen.

