Nypan briljerte med to målgivende da RBK vant i conferenceliga-kvaliken

– Den kampen han leverer i dag er fantastisk og enestående. To fantastiske assist og en god kamp tvers igjennom. For et talent Rosenborg har her, kommenterte Carl-Erik Torp på VGTV da Nypan ble byttet ut etter 88 minutter.

Returkampen spilles i Edinburgh 17. august. Dersom Rosenborg tar seg videre fra dobbeltoppgjøret er vinneren av Hajduk Split – PAOK neste hinder i playoffen. Det er den fjerde og siste runden før et eventuelt gruppespill i conferenceligaen.

Trønderne fikk en fantastisk start på Lerkendal da Nypan la et innlegg inn til vertenes danske nysignering, Emil Frederiksen, som headet inn sitt første mål for Rosenborg.

– Nypan gjør det fantastisk. Han har roen, løfter blikket og ser Frederiksen på bakerste, kommentere Torp.

Frederiksen skrev nylig under på en treårskontrakt med Rosenborg. Dansken kom fra Sønderjyske, hvor han forrige sesong scoret 16 mål.

Assist-dobbel

Rosenborg fortsatte å angripe gjestene, og ett minutt på overtid fikk de uttelling igjen da Nypan viste fram pasningsfoten sin igjen. 16-åringen dro seg opp i banen og spilte Jayden Nelson alene med keeper, som banket inn RBKs andre for kvelden.

– For noen minutter av denne 16-åringen. Det er deilig for Rosenborg å ta med seg 2-0 inn til pause, sa Torp.

Nelson fikk seg imidlertid en liten smell etter 70 drøye minutter og måtte dermed byttes ut. Fra før måtte RBK klare seg uten måltyven Ole Sæter, som måtte av banen med skade mot Crusaders i forrige kvalifiseringsrunde.

Og det stoppet ikke det for Rosenborg. 12 minutter før full tid satte bursdagsbarnet Lawrence Shankland inn reduseringen for gjestene.

Mot slutten av kampen måtte også Adam Andersson av med skade.

Så vidt videre

I forrige runde tok Rosenborg seg videre med et nødskrik etter 5-4 mot nordirske Crusaders. De åpnet med 2-2 borte, før de reddet avansementet med 3-2-seier på Lerkendal.

Rosenborg har ikke spilt i Europa på to sesonger. I 2021/22-sesongen røk de ut for Rennes i playoffen til conferenceligaen, og vi må helt tilbake til 2019/20-sesongen for å finne sist de spilte i et gruppespill i en europeisk turnering. Da endte de imidlertid sist i sin gruppe i europaligaen bak Lask, Sporting og PSV.

Trønderne er ett av tre norske lag i kvalifiseringen til conferenceligaen. Tidligere torsdag vant Glimt 3-0 hjemme over armenske Pyunik og senere i kveld møter Brann portugisiske Arouca.

