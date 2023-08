Messi skaper totalt billetthysteri – 270.000 for to plasser

Miami Herald skriver at grunnprisene er minst tidoblet siden argentinerens inntog. Fredag spiller Inter Miami hjemme mot Charlotte i kvartfinalen i en ligacup for lag i Nord-Amerika.

Da koster rimeligste billett 1650 kroner og den dyreste 15.000 kroner via TicketSmarter.

På andre plattformer ligger også billetter ute for videresalg. Og de koster skjorta. Svartebørshandelen har også skutt stor fart når det gjelder Messi-billetter.

Også lagene som får besøk av Messi merker en kjempepågang for billetter.

FC Dallas' salgssystem krasjet på grunn av pågangen dagene før Messi skulle spille i byen tidligere denne uka. Kampen ble utsolgt på ti minutter. Det skriver Newsweek.

I andrehåndsmarkedet ble et par toppbilletter på langsiden lagt ut for salg for 270.000 kroner.

Inter Miamis hjemmestadion rommer bare 21.000 tilskuere og kunne vært utsolgt minst to ganger til, ifølge lokale medier.

Messi har fått en knallstart på fotballivet i USA med flere mål. Han kom til et rent bunnlag i USA, men Inter Miami er revitalisert med ham på banen. Messi har økt interessen for fotball radikalt i USA, og en rekke store kjendiser besøker kamper der han spiller.

Ligasesongen i MLS tar til om vel to uker. Inter Miami åpner trolig borte mot New York Red Bulls 26. august.

