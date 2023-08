Keepertabbe ødela for Brann i conferenceliga-kvalifiseringen: – Forferdelig

– Hva er det du driver med der Dyngeland? Der skal han jo aldri ut. Det er forferdelig keeperspill, kommenterte Robin Haugen på Direktesport etter Dyngelands kjempetabbe i første omgang.

Returkampen spilles 17. august på Brann Stadion. Dersom bergenserne klarer å slå tilbake og vinner dobbeltoppgjøret kan de møte en gammel kjenning i playoffen. Der venter nemlig vinneren av Dawid Møller Wolfes AZ Alkmaar og Santa Coloma. Det er den fjerde og siste runden før et eventuelt gruppespill i conferenceligaen.

Brann fikk en tung start på kampen da Rafa Mújica ble spilt gjennom av Cristo González og rundet Mathias Dyngeland som hadde gått ut på halvdistanse.

Den spanske spissen kunne dermed enkelt sette ballen i det tomme Brann-målet. Det ble også første omgang eneste mål, og bergenserne måtte dermed gå i garderoben med ett mål i bakleksa.

– Vi er heldig som ikke ligger under mer, for vi gir fra oss ballen i posisjoner som er gunstige for dem, konkluderte Brann-assistent Erik Huseklepp overfor Bergensavisen i pausen.

Etter hvilen ble også Moonga Simba byttet ut med Thore Pedersen.

Warming-redusering

Dessverre ble vondt til verre for Brann da de igjen rotet i egen 16-meter, og González kunne banke inn portugisernes andre mål etter å ha blitt spilt opp av Mújica.

– Dyngeland er rasende på forsvarsspillerne sine, og det kan man forstå. De kommer rett og slett ikke opp, kommenterte Haugen.

Ti minutter før full tid dro imidlertid Magnus Warming seg gjennom og satte inn bergensernes sårt trengte redusering.

– Det kan være scoringen som ender opp med at Brann tar seg til Europa, sa Haugen.

Cupmestre

Som regjerende cupmestre gikk Brann inn i tredje kvalifiseringsrunde til conferenceligaen. Vinner de dobbeltoppgjøret mot portugiserne møter de Santa Coloma eller AZ Alkmaar i playoffen.

Bergenserne kan dermed møte sin tidligere back, David Møller Wolfe, som gjorde overgang til AZ Alkmaar tidligere i sommer.

Vi må tilbake til 2019/20-sesongen for å finne sist Brann viste seg fram utenfor landets grenser. Da røk de ut av første kvalifiseringsrunde til europaligaen mot Shamrock Rovers.

Bergenserne er ett av tre norske lag i kvalifiseringen til conferenceligaen. Tidligere torsdag vant Glimt 3-0 hjemme over armenske Pyunik og Rosenborg sikret 2-1-seier hjemme over skotske Hearts.

