Fredrikstad beholder tabelledelsen etter snuoperasjon mot Bryne

Østfoldingene lå an til å skli på et bananskall hjemme mot Bryne, men en snuoperasjon signert to mål fra Sondre Sørløkk ga 2-1-seier til hjemmelaget i Fredrikstad.

Etter en rekke på fire strake seirer, sto opprykksrival Kongsvinger bokført med én uavgjort og ett tap før oppgjøret i Trøndelag. Dermed trengte de rødkledde tre poeng for å holde tritt med Fredrikstad på toppen av tabellen.

Martin Andersen åpnet scoringsballet for Kongsvinger med en markkryper, før Ludvig Langrekken doblet gjestenes ledelse i enden av et flott angrep. Etter sidebyttet reduserte vertene, men to sene nettkjenninger trygget tre Kongsvinger-poeng med 4-1-seier.

Kåre Ingebrigtsens Ranheim er inne i en skrekkelig periode, og trønderne har nå tapt sju strake kamper i serie og cup. De blåkledde startet sesongen på flott vis, men de siste to månedene har det gått tyngre.

Tre viktige Åsane-poeng

På Melløs stadion dominerte et høytflyvende Moss-lag fra start mot KFUM Oslo, men det var gjestenes Jonas Hjorth som scoret kampens eneste mål. Tre poeng sender Oslo-laget opp på 3.-plass.

Et nedrykkstruet Åsane på desperat poengjakt tok imot Mjøndalen. De oransjekledde fra Bergen lå under 1-2 med en halvtime igjen å spille, men to flotte scoringer sikret tre viktige poeng. Åsane passerer Hødd på tabellen og klatrer til kvalikplass.

Skeid med nytt tap

I Kristiansand tok Start seg oppskriftsmessig av tabelljumbo Skeid. En kontant scoring fra Zakaria Sawo og en måldobbel fra Rosenborg-utlånte Agon Sadiku sørget for at de gulkledde vant 3-0.

I Raufoss serverte Eirik Kjønøs Jerv en imponerende snuoperasjon etter å ha ligget med to mål til pause borte. Grimstad-laget vant til slutt 3-2 etter en overtidsscoring.

Toppkampen mellom Kristiansund og Sogndal ble spolert av ekstremværet «Hans». Onsdag formiddag ble det klart at også bunnoppgjøret mellom Hødd og Sandnes Ulf måtte utsettes på grunn av et kansellert fly.

