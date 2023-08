Avspark i «milliard-ligaen» i Saudi-Arabia: – Penger viktig komponent

– Et av de første målene for ligaen i Saudi-Arabia, var å forbedre produktet. For å få til det, måtte vi få inn de beste spillerne. Pengebruk har hele tiden vært en viktig komponent for å få det til. Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for å øke kvaliteten ute på banen, sier Carlo Nohra til nyhetsbyrået Reuters.

Han er direktør i ligaen som har omsatt femte mest i sommerens overgangsvindu, mer enn spanske La Liga.

– Dette er en reise, og den skal ikke bare vare en helg. Vi har som mål å bli en av de ti største ligaene i verden, sier Nohra.

Fredag starter en ny seriesesong. Så langt har klubber i Saudi-Arabia brukt vel 4,6 milliarder kroner i overgangspenger for å hente store navn fra europeiske klubber. Blant disse er Karim Benzema, Jordan Henderson og Riyad Mahrez.

I tillegg kommer lønninger som slår knockout på det meste. Cristiano Ronaldo kom til Saudi-Arabia i desember i fjor. Medier har meldt at han har en årslønn på 2,1 milliarder kroner i Al-Nassr.

Engelske aviser hevder at Henderson skal få en ukelønn på cirka 9 millioner kroner i Al-Ettifaq.

– Vi er sikre på at vårt fotballgale land vil flokke seg til arenaene, sier Nohra.

Overgangsvinduet i Saudi-Arabia stenger 7. september. Det er ventet ytterligere store signeringer innen den tid.

En rekke medier, også nyhetsbyrået AP, rapporterer at Saudi-Arabias toppledere skal ha garantert klubbene i ligaen 180 milliarder kroner på fotballprosjektet som inngår i landets «Visjon 2023».

Overganger til ligaen i Saudi-Arabia er hyppig blitt kritisert og kalt sportsvasking.

Amnesty meldte dette via X/Twitter da Ronaldo kom til landet:

«Kjøpet er et ledd i statens forsøk på å styrke eget omdømme og avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbruddene».

