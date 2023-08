England-stjerne legger seg flat etter VM-slakt: – Jeg skal lære av det

James fikk direkte rødt kort da hun bevisst tråkket på ryggen til Michelle Alozie. Tirsdag formiddag tok sistnevnte den engelske spilleren i forsvar.

– Ta det med ro alle sammen. Vi spiller på den største scenen. Fotball handler om lidenskap, ukontrollerbare følelser og øyeblikk. All respekt til Lauren James, skrev Alozie på X, tidligere Twitter.

Kort tid etter tok også James bladet fra munnen.

– All mulig kjærlighet og respekt til deg. Jeg er veldig lei meg for det som skjedde. Det å spille for og med mine engelske lagvenninner er alltid en ære, og jeg lover at jeg kommer til å lære av dette, svarte den engelske stjernespilleren.

Også det engelske landslaget har tirsdag uttalt seg etter det røde kortet. De skriver blant annet at de respekterer disiplinærsaken som blir behandlet av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Lauren er virkelig lei seg for handlingen som ledet til det røde kortet, og hun angrer på det som skjedde. Det er helt i utakt med hennes karakter, og vi kommer til å støtte Lauren hele veien. Vi har full respekt for Fifas disiplinærprosess og vil ikke kommentere noe ytterligere før en avgjørelse er blitt tatt, heter det i en uttalelse.

Tross utvisningen reddet de engelske kvinnene avansementet til kvartfinale mot Colombia. Den må James stå over, og den 21 år gamle Chelsea-spilleren risikerer også å måtte sone flere kamper dersom Fifa bestemmer seg for å utvide suspensjonen.

[ England videre på straffer etter at stjernespiller så rødt: – Så dum det går an å bli ]