Varane med sterk misnøye mot nye FA-regler: – Hvorfor blir vi ikke hørt?

Før den kommende sesongen varslet FA at det blant annet vil bli strengere regler knyttet til oppførsel og drøying av tid. Spillerne får eksempelvis ikke konfrontere eller invadere dommerens fysiske rom eller berøre dommeren, og det vil bli flere overtidsminutter.

Det får Raphaël Varane til å reagere.

– Både vi spillere og trenere har uttrykt bekymring i flere år. Kampprogrammet er fullpakket, og det er skummelt for spillerne både fysisk og mentalt, skriver den franske midtstopperen på X, tidligere Twitter.

30-åringen mener de nye retningslinjene strider mot spillernes egne ønsker.

– Til tross for våre tilbakemeldinger, har de foreslått følgende: Lengre kamper, høyere intensitet og færre muligheter for å vise følelser. Vi ønsker bare å være i god nok stand til å gi 100 prosent for klubben og supporterne. Hvorfor blir vi ikke hørt? skriver franskmannen videre.

Varane har selv vært svært skadeutsatt etter at han signerte for Manchester United for to år siden. Midtstopperen har mistet 19 Premier League-kamper på grunn av skade siden starten av 2021/2022-sesongen.

(©NTB)