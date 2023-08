Sensasjonstrener Hoseth før Molde-duellen: – Ti prosent sjanse for oss

– Det er 10-90-sjanse for at vi slår ut Molde over to kamper, sier Hoseth til NTB kvelden før tirsdagens oppgjør på Torsvøllur i Torshavn.

Det var ifølge ham også utgangspunktet før kampene mot svenske Häcken i forrige kvalrunde til mesterligaen. Da sikret den færøyske klubben avansement etter straffesparkkonkurranse.

Klaksvik har flyttet hjemmekampen til nasjonalstadion på Færøyene for å vel fordoble tilskuertallet. Det går fra 2500 til snaut 6000.

Det er fotballfeber på Færøyene.

– Det er hektiske dager og stor interesse. Det er mange som har fattet interesse for det vi holder på med, sier Hoseth.

Vinneren av dobbeltkampen (retur i Molde 15. august) møter Olimpija Ljubljana eller Galatasaray i siste kvalifiseringshinder før et eventuelt gruppespill.

– Det er en sinnssykt artig og surrealistisk opplevelse at vi har havnet i tredje kvalrunde mot nettopp Molde, sier Hoseth.

Både han og hjelpetrener Daniel Berg Hestad har spilt for Molde.

Medieavdelingen i Klaksvik forteller til NTB om et rush av henvendelser fra store fotballand i Europa for å snakke med Hoseth.

