Messi herjet igjen da Inter Miami tok seg videre i cupen: – Helt utrolig

Messi sto for kampens første og siste mål. Først sendte argentineren gjestene i ledelsen etter seks minutter, før han etter 85 minutter sørget for 4-4 med en frisparkperle. Messi har scoret hele sju mål på sin første fire kamper for klubben.

– Frispark rundt 16-meteren er som straffespark for ham. Man må bare be om at ballen går utenfor eller at han snubler i tilløpet, sa Dallas-trener Nico Estevez etter kampen.

I straffesparkkonkurransen scoret Messi det første målet, og da resten av Inter Miami-spillerne også scoret, samt at Paxton Pomykal bommet, kunne Miami-laget juble for avansement. Miami hadde ikke vunnet på elleve strake kamper før Messi signerte. Etter det har det blitt fire strake seirer.

– Helt utrolig

Dallas snudde til 3-1-ledelse etter Messis ledermål. Tidligere Tromsø- og Brann-spiller Robert Taylor var uheldig og satte ballen i eget nett få minutter etter at Benjamin Cremashi hadde redusert til 2-3.

Etter at Dallas-spiller Marco Farfan også scoret selvmål, ble Messi igjen helten da han trappet opp og banket et frispark i nettet fem minutter før slutt.

– Det er helt utrolig hva han (Messi) kan gjøre. Han har scoret to mål i nesten hver kamp. Mentaliteten vår har endret seg og vi kjemper helt til siste slutt, sa Cremashi.

[ Messi i målform – tomålsscorer da Inter Miami tok seg videre i cupen ]

Houston eller Charlotte neste

Inter Miami møter enten Houston Dynamo eller Charlotte i kvartfinalen fredag. De to sistnevnte møtes mandag om retten til å møte Messi og co.

– Vi viste mye karakter med å komme tilbake i kampen, sa Miami-trener Tata Martino.

Messi forlot Paris Saint-Germain etter forrige sesong og skrev under på en 2,5-årskontrakt med Inter Miami. Ifølge amerikanske medier har han en årslønn på cirka 650 millioner kroner i klubben.

[ Tidligere eliteseriespiller Robert Taylor om å bli Messi-kamerat: – Galskap ]