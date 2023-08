Mer uro i PSG – storavis hevder Neymar vil forlate fotballgiganten

Dermed øker uroen rundt den franske fotballgiganten kun få dager før sesongen sparkes i gang.

Lionel Messi forlot PSG i sommer, og situasjonen rundt Kylian Mbappé er høyst uavklart. Stjernespissen skal ikke trene sammen med lagkameratene i øyeblikket, i påvente av at fotballframtiden hans skal avklares.

Mandag kveld skriver L'Equipe at en annen superstjerne, Neymar, har gitt PSG-ledelsen beskjed om at han ønsker å finne seg en ny arbeidsgiver.

Det er neppe gode nyheter for PSG-trener Luis Enrique foran lørdagens serieåpning mot Lorient.

Kontrakt til 2025

Nyhetsbyrået The Associated Press har bedt den franske klubben om en kommentar til Neymars situasjon etter L'Equipes publisering, men PSG ønsket ikke å gi noen.

31 år gamle Neymar, som kom til Paris for svimlende 222 millioner euro fra Barcelona i 2017, er under kontrakt til 2025. Han er satt i forbindelse med en retur til sin forrige arbeidsgiver.

Kylian Mbappé har på sin side ett år igjen av sin avtale. Han ønsker å spille for PSG denne sesongen og deretter forlate klubben gratis når kontrakten hans løper ut. Da kan han be om en stor signeringsbonus og høyere lønn.

Han er knyttet til en overgang til Real Madrid.

Benzema-erstatter

Etter å ha mistet Messi, ser det ut til at PSG nå står i fare for å miste sine to gjenværende superstjerner også.

PSG har mottatt et bud på 332 millioner dollar fra det saudiarabiske laget Al-Hilal for Mbappé, men den 24 år gamle franske stjernen ser ut til å være innstilt på å bli i Europa. Han skal ha nektet å møte representanter fra den saudiske klubben da de var i Paris forrige måned for å signere en annen spiller.

Real Madrid har to ganger tidligere mislyktes i å signere Mbappé, men er i en mye mer gunstig situasjon denne gangen. Mbappé sees på som den ideelle erstatteren for Karim Benzema.

