Holm inspirert av Ajer og Johansen: – Forhåpentlig kan jeg komme på landslaget

20-åringen gjorde i slutten av juni overgang til Celtic etter fire år i Vålerenga.

– Forhåpentligvis kan jeg ha en lignende innvirkning som Ajer og Johansen hadde på Celtic. Vi har alle samme agent, og de har bare hatt positive ting å si om Celtic. Derfor visste jeg at dette var det rette steget for meg, sier Holm i et intervju med papirutgaven til Sunday Mail.

Holm spilte i alt 75 tellende kamper for VIF og scoret seks mål. Nå skal suksessen videreføres i skotsk fotball.

– Ajer var som meg en ung spiller da han kom hit. Han er en inspirasjon når det gjelder hva som kan oppnås. Alt er mulig her, hvis du får den tiden du trenger. Hvis jeg er tålmodig, kan jeg gjøre det bra, sier Holm og fortsetter:

– Forhåpentligvis kan jeg komme inn i landslagstroppen. Hvis jeg presterer for Celtic, vil jeg sannsynligvis bli snakket mer om og bli nevnt rundt landslaget.

Holm fikk debuten sin for Celtic da den skotske storklubben vant 4-2 over Ross County i sesongåpningen. Den tidligere Vålerenga-spilleren måtte imidlertid vente 84 minutter før han fikk slippe til på tampen.

Stefan Johansen spilte i Celtic mellom 2014 og 2016, mens Kristoffer Ajer representerte de skotske mesterne mellom 2016 og 2021.

