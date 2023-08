Adams forlater LSK for rekordsum: – På et nivå vi aldri har vært i nærheten av

Det bekrefter Lillestrøm på sine hjemmesider. Ifølge franske L’Equipe betaler Montpellier om lag 56 millioner kroner for angrepsspilleren.

– Tiden i Lillestrøm har vært som en drøm for meg. De mange oppturene og de få nedturene, tårene og latteren vil for alltid være i hjertet mitt. Tusen takk for all støtten jeg har fått. Åråsen vil alltid være et hjem for meg, sier Adams.

Lillestrøm opplyser at overgangen er den klart største i klubbens historie.

– Han vil gå inn i LSK-historien som en av de aller beste spissene vi har hatt i klubben. Det gjenspeiles også i overgangssummen som er på et nivå vi aldri har vært i nærheten av tidligere. Her er det heller ingen investorer eller tidligere klubber som skal ha en stor andel av overgangssummen, sier sportssjef Simon Mesfin.

Adams har rukket å bli en yndling på Åråsen siden han ble hentet til Lillestrøm fra Sogndal i januar i fjor. Eliteseriedebuten og det første målet kom mot HamKam 2. april samme år.

For en uke siden tok Adams et tårevått farvel med hjemmesupporterne da Lillestrøm tok imot HamKam. Spissen var suspendert til oppgjøret, men heiet på lagkameratene sammen med de gulkleddes supportere.

– Jeg ønsket bare å nyte dagen i dag. Jeg spilte ikke, og det er en stund siden jeg har spilt, så jeg ville bare kose meg sammen med fansen og lagkameratene mine, sa Adams til Romerikes Blad.

23-åringen har gjort 15 mål på like mange kamper i Eliteserien denne sesongen. Det er ett mål mer enn Bodø/Glimts Amahl Pellegrino.

