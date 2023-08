Stabæk i fritt fall etter nytt tap: – Akkurat nå blør vi

– Det er jævlig tungt. Vi slipper inn fire pissmål. Det er for lett, og på det nivået her blir du straffet hardt. Det er pinlig. Vi må gå i oss selv, sa Stabæks Nicolai Næss til TV 2.

Hjemmelaget hadde få problemer med å påføre Stabæk deres fjerde strake tap. Bæringene står uten seier i ni strake kamper og er à poeng med HamKam på kvalikplassen. Vålerenga er bare to poeng bak på direkte nedrykk.

– Vi er for enkle å score mål på. Stort sett alle feil vi gjør, blir vi straffet for, det er litt sånn det er når du er i en litt sånn mørk kjeller som vi er i nå. Akkurat nå så blør vi. Det er tungt, sa Stabæk-trener Lars Bohinen.

Odd har på sin side funnet formen igjen og står med tre seirer på de siste fire kampene. I forrige runde måtte de til slutt gi tapt mot RBK etter å ha ledet med to mål. Søndag var de kloke av skade og fant veien til det avgjørende tredjemålet.

– Det var deilig å reise den såkalte kjerringa etter fadesen på Lerkendal. Det syns jeg vi har fortjent. Men jeg føler litt med Stabæk, det er et par situasjoner som går vår vei i dag. Jeg må også si at det er litt provoserende med den skjermen der, sa Odds Sondre Solhom Johansen etter kampslutt til TV 2.

Midtstopperen ble tildelt et rødt kort etter en VAR-sjekk ti minutter før full tid.

Nikket Odd i ledelsen

I det 19. minutt nikket Solhom Johansen Odd i ledelsen. Veteranen Espen Ruud leverte nok et målpoeng da han prikket corneren perfekt på hodet til midtstopperen, som styrte inn 1-0.

Stabæk trengte scoring og hevet presset, men ble straffet for det da Dennis Gjengaar ble spilt gjennom i bakrom like etter halvtimen spilt. Mikael Ingebrigtsen leverte en utsøkt pasning, og alene med keeper gjorde Gjengaar ingen feil.

Hjemmelaget fortsatte med mer av det samme og like før timen spilt satt 3-0 i nettet. Etter vakkert spill klinket Thomas Rekdal inn sitt første eliteseriemål via en Stabæk-spiller. Ingebrigtsen leverte den målgivende pasningen og noterte seg for sitt andre målpoeng i kampen.

VAR-sjekk

Dommeren Svein Tore Sinnes var ved to anledninger ute ved VAR-skjermen. Han overprøvde systemet ved første anledning, men ved gang nummer to ble Solholm Johansen tildelt et rødt kort.

– Det er greit. Hvis han gjør seg opp en ekspertvurdering ved skjermen, så er det greit. Jeg kaster meg inn og har krampe i begge lårene der, sa midtstopperen.

Like før slutt fikk Stabæk en kjempesjanse, men ballen endte i stolpen, og scoringen uteble dermed for bæringene søndag.

Isteden kunne 16 år gamle Faniel Tewelde spasere inn 4-0-målet i det åpnet nettet etter at Stabæks Isak Pettersson gikk opp på en corner.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 17

Odd – Stabæk 4-0 (2-0)

4758 tilskuere.

Mål: 1-0 Sondre Solholm Johansen (20), 2-0 Dennis Gjengaar (32), 3-0 Thomas Rekdal (59), 4-0 Faniel Tewelde (90).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Ole Erik Midtskogen, Diogo Tomas, Odd, Simen Wangberg, Stabæk.

Rødt kort: Sondre Solholm Johansen (80), Odd.

Lagene:

Odd (3-4-2-1): Per Kristian Bråtveit – Sondre Solholm Johansen, Steffen Hagen, Diogo Tomas – Espen Ruud, Thomas Rekdal (Leon Hien fra 81.), Leonard Owusu, Josef Baccay (Anders Ryste fra 90.) – Dennis Gjengaar (Faniel Tewelde fra 90.), Mikael Ingebrigtsen (Bork Bang-Kittilsen fra 81.) – Ole Erik Midtskogen (Samuel Skjeldal fra 90.).

Stabæk (3-2-3-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Andreas Skovgaard (Simen Wangberg fra 56.) – Sturla Ottesen, Nikolas Walstad (Kevin Kabran fra 73.) – Curtis Edwards (Tobias Pachonik fra 73.), Jonatan Lucca, Kaloyan Kostadinov – Fredrik Krogstad, Mushaga Bakenga.

Runde 17: HamKam – Brann 0-2, Haugesund – Rosenborg 1-2, Odd – Stabæk 4-0, Sandefjord – Sarpsborg 5-1, Tromsø – Lillestrøm 3-1, Viking – Bodø/Glimt 3-2. Spilt lørdag: Strømsgodset – Vålerenga 1-3.

---