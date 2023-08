Mjelde motivert for videre landslagsspill: – Det stolteste og største jeg gjør

– Å spille for Norge er det stolteste og største jeg gjør. Selvfølgelig håper jeg at jeg blir tatt ut til høstens nasjonsligakamper, jeg har ikke tenkt noe annet, svarte hun da hun søndag fikk spørsmål om landslagsframtiden.

Neste VM er det derimot vanskelig å snakke om.

– Jeg visste at det spørsmålet sannsynligvis ville komme. For to år siden visste jeg ikke om jeg ville kunne spille fotball igjen (etter en alvorlig skade). Fire år fram i tid er vanskelig å snakke om, men nasjonsligaen er ikke langt unna.

Mjelde har bare tre kvinner foran seg på lista over norske fotballspillere med flest landskamper:

* Hege Riise 188

* Solveig Gulbrandsen 183

* Bente Nordby 172

Mot toppen

I løpet av høstens nasjonsligakamper vil hun trolig klatre inn i topp tre, og om hun er landslagsspiller et par år til så troner hun mest sannsynlig på toppen av lista.

Mjelde har vært med å ta sølv og bronse i EM, men det er ti år siden Norge kom så langt som til semifinale i et sluttspill. Lørdag ble laget utslått før kvartfinale for fjerde gang på de fem siste sluttspillene. Japan vant 3-1.

– Da sprakk boblen. Vi visste at det kunne skje, men man har alltid en drøm og et håp om at vi skulle klare det, sier hun.

– Vi hadde en god plan, men vi spilte mot et godt lag, kanskje det beste i VM så langt. På en god dag kan vi gjøre det veldig vanskelig for dem, men vi var litt uheldige og udyktige i avgjørende situasjoner, og da blir det vanskelig mot et lag som Japan.

– Kan ikke sammenlignes

Hun avviser sammenligninger av årets VM-innsats med det som skjedde i England i fjor sommer, der det blant annet ble 0-8-tap for vertslandet i EM.

– Det går ikke å sammenligne. I fjor gikk vi ikke videre fra gruppa, noe vi egentlig følte var selvsagt. Vi gjorde det vanskelig for oss selv i år med en dårlig start, men jeg er stolt av måten vi sto sammen og greide det. Helt fra trekningen visste vi at vi ville få veldig tøff motstand i åttedelsfinalen, og vi møtte laget som akkurat nå kanskje er det aller beste, sier hun.

– Vi er inne i en prosess med et nytt trenerteam. Vi fikk en pekepinn mot Japan om hvor vi står, og vi må finne ut hvordan vi i lille Norge skal klare å ta steg for å tette gapet. Den jobben har startet nå, og så skal vi se på hvordan vi skal klare å kjempe med store nasjoner som Japan, Spania, England og Frankrike. Om vi drar samme vei så kan vi få til mye.

