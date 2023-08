Kartum startet Brann-karrieren med scoring mot HamKam: – En drømmedebut

– Det er godt å komme i gang på en skikkelig måte, så det er absolutt artig. Jeg får mye tid og rom i dag, og det kler meg godt sa Kartum til TV 2 etter kampslutt.

– Det var en veldig artig debut, la han til og hyllet de oppmøtte bergenserne som hadde tatt turen til Hamar.

Dermed endte Branns tapsrekke på to kamper. Bergenserne klatrer også opp på 5.-plass, fem poeng bak Viking på medaljeplass.

– Det var litt medisin for oss. Det har vært en vanskelig julimåned. Det var viktig for oss å respondere godt i august, for det har kladdet for oss, sa Brann-trener Eirik Horneland til rettighetshaveren.

Debut-scoring

Brann åpnet kampen knallsterkt, men bortefansen måtte likevel vente 20 drøye minutter før de endelig fikk uttelling da nysignering Kartum banket inn returen på et skudd fra Bård Finne.

– Det betyr alt. En drømmedebut, egentlig. Jeg blir stolt, jeg, sa Kartum til TV 2 i pausen.

Det ble også starten på et to minutters mareritt for HamKam, for bare ett minutt senere hadde Niklas Castro doblet gjestenes ledelse. Også han satte inn sin scoring på returen på et skudd fra Finne.

– Det var utrolig deilig, og se på alle de som kommer og støtter oss i dag. Vi klarer å gi dem en seier i dag, men vi skulle gjerne hatt et par mål til, men det var deilig med seier, sa Castro.

Simba-comeback

Før hvilen måtte Kobe Hernandez-Foster av med skade, noe som ga plass til at HamKams nysignering Moses Mawa fikk debutere.

I tillegg til Kartum og Mawa, fikk også Moonga Simba sin re-debut for Brann etter å ha vært på lån til GIF Sundsvall siden februar. Svensken startet som bergensernes venstreback.

– Det er kult å være tilbake. Det føles fantastisk, og det er noe jeg har ventet på mens jeg har vært på utlån, sa Simba til TV 2.

---

Kampfakta

Eliteserien menn søndag, 17. runde:

HamKam – Brann 0-2 (0-2)

5346 tilskuere.

Mål: 0-1 Sander Kartum (22), 0-2 Niklas Castro (23).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Vegard Kongsro, Fredrik Sjølstad, HamKam, Moonga Simba, Brann.

Lagene:

HamKam (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Halvor Opsahl (Brynjar Ingi Bjarnason fra 57.), Fredrik Sjølstad, John Olav Norheim – Jens Martin Gammelby, Vegard Kongsro (Aleksander Melgalvis fra 45.) – William Kurtovic, Kobe Hernandez-Foster (Moses Mawa fra 34.), Kristian Onsrud – Pål Alexander Kirkevold, Henrik Udahl (Benjamin Faraas fra 57.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Thore Pedersen (Svenn Crone fra 74.), Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, Moonga Simba – Felix Horn Myhre, Sivert Heltne Nilsen, Sander Kartum (Niklas Wassberg fra 83.) – Frederik Børsting, Bård Finne (Aune Heggebø fra 83.), Niklas Castro (Magnus Warming fra 82.).

Runde 17: HamKam – Brann 0-2, Haugesund – Rosenborg 1-2, Odd – Stabæk 4-0, Sandefjord – Sarpsborg 5-1, Tromsø – Lillestrøm 3-1, Viking – Bodø/Glimt 3-2. Spilt lørdag: Strømsgodset – Vålerenga 1-3.

---