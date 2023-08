Kane tildelt kapteinsbindet etter Bayern-kobling – scoret fire mål

Tottenham har benyttet seg av Hugo Lloris som kaptein i flere år, men den ferske manageren Ange Postecoglou ga Kane kapteinsbindet i søndagens treningskamp i Lloris’ fravær.

Keeperen har tidligere i sommer uttalt at han ønsker seg nye utfordringer. Spesielt har en retur til fødebyen Nice vært et tema, uten at noe har formalisert seg ennå.

Kane scoret kampens første mål fra straffemerket etter 38 minutter. Sjakhtar Donetsk utlignet før pause, men Kane scoret tre nye mål etter hvilen.

Dane Scarlett fastsatte resultatet til 5-1 på overtid for de liljehvite fra London.

Kane er inne i sitt siste kontraktsår i Tottenham, og de siste ukene har flere medier rapportert om sterk Bayern München-interesse for engelskmannen.

30-åringen har spilt for Tottenham helt siden han slo gjennom i 2014/15-sesongen, og i februar rundet han 200 Premier League-mål.

Tottenham åpner Premier League-sesongen mot Brentford i Premier League 13. august.

