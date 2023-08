Manchester United presenterte Højlund-signering på Old Trafford: – En drøm

United la lørdag ut en X/Twitter-melding der Højlund drar på seg en rød drakt.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har drømt om å gå ut på Old Trafford som United-spiller siden jeg var en liten gutt, sier dansken i et intervju lagt ut på klubbens hjemmeside.

Højlund er ikke med i Uniteds spillertropp mot Lens i dag, men ble presentert før kampen.

Ifølge The Athletic betaler United om lag 75 millioner euro (snaut 840 millioner kroner) for Højlund. Summen kan øke med over 100 millioner kroner hvis ulike bonusvilkår slår til.

Højlund gikk til italiensk Serie A så sent som i fjor sommer. Da ble han hentet fra Sturm Graz i østerriksk fotball. Siden har karrieren skutt fart, og han er også blitt en viktig spiller for Danmarks landslag.

Manchester United har i sommer vært aktive på overgangsmarkedet, og inn portene på Old Trafford har midtbanespiller Mason Mount og målvakt André Onana blitt hentet.

Fjorårets Premier League-treer sesongåpner hjemme mot Wolverhampton 14. august.

