Graham Hansen: – Vi gjorde et ærlig forsøk

– Vi er lojale mot kampplanen og gjør et bra forsøk, men det er selvfølgelig skuffende at det ikke holder helt inn. Jeg føler at vi var nær selv om resultatet sier noe annet. Det er kanskje litt rart å si, men vi hadde «go», folk jobba for hverandre, og vi gjorde et ærlig forsøk, sa hun til NTB.

– Japan er det mest imponerende laget så langt i VM, og sånn sett skal vi være stolte av jobben vi gjorde i dag.

Hun hadde en fot med i utligningsmålet da Norge spilte seg inn i kampen etter en dårlig start. To baklengsmål etter personlige feil ødela for Norge.

– Hadde vi klart å holde det på 1-1 så føler jeg at kampen var i vårt spor, men Japan er et godt lag. Det tredje baklengsmålet var en naturlig ting som kan skje når man jager utligning. Vi startet ikke VM så bra, men vi hevet oss fra kamp til kamp, og egentlig var dette vår mest helhetlige kamp i VM, sa hun.

Hun var ikke veldig interessert i å se etter lyspunkter.

– Det er aldri et steg i riktig retning å tape fotballkamper. Det ville vært et steg i riktig retning om vi vant. Når man ikke gjør det, står man litt på stedet hvil, sa hun.

Til høsten venter tidenes første nasjonsliga for kvinner, der OL-billetter ligger i potten. Det ville ikke Barcelona-stjernen snakke om lørdag.

– Jeg har ikke tenkt så langt. Det kommer når det kommer. Det er sesongoppkjøring og seriestart før den tid. Den tid den … da får vi begynne på nytt.

