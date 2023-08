VM-kvinnenes fridag: – Smile, være glad og kose seg

– Det blir en dag der man absolutt ikke tenker på fotball, men prøver å koble av, være sammen med de andre på laget, smile, være glad og kose seg, sier Frida Maanum til NTB om fridagen tidligere i uka.

– Det er deilig å kunne ha noen timer hvor ingen bestemmer hva du skal gjøre. Hva vi gjør med de timene er litt forskjellig. Noen har lyst til å være alene, andre kjenner at de har overskudd og vil kanskje gå litt i byen og gjøre ting, sier Guro Bergsvand.

Siden Norge spilte på VMs første dag, får laget flere fridager underveis enn andre lag. Laget har sin base i sentrum av New Zealands eneste storby Auckland, der det er mange tilbud i fritiden, og oppsettet har gitt Norge færre lange reiser enn andre lag i mesterskapet. Det er tre ting som øker sjansen for norsk suksess.

– Auckland er en kjempefin by, med masse å finne på, men vi har alle forskjellige behov. Vi er midt i et mesterskap, og denne gang valgte jeg å slappe av, ligge på rommet og se litt på TV, sier Guro Reiten til NTB.

– Så var det en gjeng som var på shopping, da. Det ble shoppa ganske bra på denne fridagen, tror jeg, legger hun til og medgir at hun shoppet litt hun også.

– Det gikk noen timer i sengen også. Det er godt med noen sånne dager. Vi har vært samlet i en måned, og da trenger man litt tid for seg selv.

Fra flere av VM-lagenes baser har det kommet rapporter om at spillerne kjeder seg i mindre byer. Spania måtte benekte rapporter om at laget flyttet fra småbyen Palmerston North før tiden fordi det ikke var noe å gjøre der.

Savnet Auckland

– Jeg er glad for at vi er her. Vi var noen døgn i Hamilton (i forbindelse med kampen mot Sveits), og jeg savnet Auckland litt da vi var der, sier Mathilde Harviken til NTB.

Lørdag spiller Norge åttedelsfinale mot Japan i New Zealands hovedstad Wellington, som også er mye mindre enn millionbyen Auckland. Harviken synes det er greit å se nye steder.

– Ja, jeg vet ikke om jeg kommer hit igjen, så det er greit å oppleve litt forskjellige byer, sier hun.

Maren Mjelde er ikke blant dem som brukte fridagen denne uka til å utforske nye deler av storbyen.

– Jeg slappet bare av, jeg. Fridager er til for å gjøre det. Slik er det hjemme også. Jeg gjorde ikke stort, gikk bare en tur, sier hun.

– Vi har vært her lenge, og jeg tror at flere utforsket byen i begynnelsen. Så har vi ulike behov. Noen trenger å lufte seg litt, noen å slappe av.

Ute med de nærmeste

Flere av spillerne har familie eller kjente i nærheten og brukte fritiden med dem.

– Jeg var ikke med på shopping. Jeg er så heldig å ha litt familie her, så jeg var ute og spiste lunsj med dem, sier Guro Bergsvand

– Jeg er veldig heldig som har kjæresten min her. Da kan jeg få tenke litt på andre ting og gjøre andre ting innimellom, sier Cecilie Fiskerstrand.

– Vi har vel testet ut det meste her i byen, egentlig, men faren min er her fortsatt, så jeg var ute og spiste lunsj med ham på fridagen, sier Harviken.

– Jeg var ute og spiste litt, og så hadde jeg en lett treningsøkt om formiddagen. Så ble det å spille spill og bare slappe av, egentlig. Vi var heldige med været på fridagen vår, sier Sara Hørte.

Laget skal være et par netter i Wellington i forbindelse med kampen mot Japan, men deretter blir det retur til Auckland. Det blir enten for å forberede hjemreisen eller for å bli der fram mot kvartfinale og eventuell semifinale i samme by.

– Vi har snakket om det. Om vi går videre … når vi går videre, mener jeg, så skal vi bli i Auckland. Vi er blitt godt kjent her, sier Frida Maanum.

