Rosenborg slapp med skrekken – videre i conferenceliga-kvalifiseringen

Tre minutter inn i andre ekstraomgang banket Cornic inn en retur i det dramatiske oppgjøret. Avansementet sørger for at RBK møter skotske Hearts over to kamper i 3. kvalifiseringsrunde.

– Vi visste at det kom til å bli litt krig, men håpet at det ikke skulle bli så mye krig. Det var en veldig effektiv motstander og et inneffekivt Rosenborg-lag, sa RBK-trener Svein Maalen til Adresseavisen etter kampen.

André Hansen måtte i aksjon like før slutt, men RBK holdt unna i den heseblesende kampen. Rosenborg fikk likevel noe å bekymre seg for: Spissene Ole Sæter og målscorer Isak Thorvaldsson måtte av med skade.

– Jeg vet ikke om det er skader. De har vært ute i krigen her. De er litt slitne og bandasjert. Det ble noen småsmeller her og der. Vi har spilt veldig mange kamper på kort tid i en periode vi ikke har vært vant til det helt enda, fortsatte Maalen.

Thorvaldsson opplyste til Adressa at det ikke dreier seg om en hjernerystelse, men en brukket nese.

– Det kommer til å gå bra, sa Thorvaldsson til Adressa og la til at han tror han kan spille mot Haugesund til søndag.

Heatley i dusjen

Det første oppgjøret spilles 10. august, mens returoppgjøret avgjøres én uke senere. Det er totalt fire kvalifiseringsrunder før gruppespillet i conferenceligaen sparkes i gang.

RBK-spissen Thorvaldsson headet inn 2-1-ledelse til trønderne med to minutter igjen av første ekstraomgang, men Paul Heatley fant også veien til nettmaskene for Crusaders kort tid etterpå. Heatley ble sendt i dusjen i ekstraomgangene da han drøyet tiden.

Jayden Nelson sendte trønderne i føringen i returoppgjøret, men Phillip Lowry slo til igjen for nordirene da han scoret like før pause. Samme mann fikk nettsus i den første kampen.

Rosenborg og nord-irske Crusaders spilte 2-2 i Belfast for én uke siden. Dermed hadde dem et likt utgangspunkt før møte på Lerkendal.

[ Bodø/Glimt komfortabelt videre i conferenceliga-kvalifiseringen ]

Lekker scoring

Gjestene fra Nord-Irland fikk en god start da Hansen allerede etter to minutter måtte i aksjon etter en kjempesjanse. Ben Kennedy fikk stå helt umarkert å heade på mål fra fem meter.

En halvtime senere slapp 16-åringen Sverre Nypan en perfekt stikker inn til Nelson i 16-meteren. Lynvingen fra Canada trillet inn ledelse til Rosenborg.

Utligningen til Crusaders kom likevel rett før pause etter klabb og babb i feltet. Kennedy fikk etter hvert hælflikket ballen videre inn i femmeteren og Lowry sørget for mål.

– De har forsvart seg svakt i egen boks Rosenborg. Det har vært varslet dette her, konkluderte VGs ekspertkommentator Carl-Erik Torp etter baklengsmålet.

[ Norsk skjebneuke i Europa-jakten: – Vil bety enormt mye ]

Spissene ut

Rosenborg skapte flere store farligheter underveis i andre omgang. Nelson kom til en avslutning som traff tverrliggeren, mens Isak Thorvaldsson var bare en kjemperedning fra unna å avgjøre kampen fem minutter på overtid.

På overtid av andreomgangen måtte Sæter byttes ut med en skade. 27-åringen holdt seg til baksiden av låret.

Sjansesløseriet til Rosenborg sørget for at kampen gikk til ekstraomganger, og der gikk det omsider riktig vei for trønderne.

Thorvaldsson ble tatt av banen da han satte inn 2-1-målet i første ekstraomgang.

[ Moldes Champions League-drøm lever videre tross sjansesløseri ]