Hele VM-troppen på treningsfeltet – håper å kunne velge blant alle 23

Ada Hegerberg og Thea Bjelde ble holdt utenfor spill iallfall i den åpne delen av treningen, men det er god mulighet for at begge blir klare til kamp etter sine skader.

– Vi må se hvordan de responderer, men det ser bra ut, sa Riise til NTB etter treningen.

Hegerberg varmet opp med de øvrige for første gang siden hun forrige uke måtte kaste inn håndkleet rett før avspark mot Sveits. Bjelde jogget under oppvarmingen sammen med fysisk trener Gunnvor Halmøy.

Da det etter oppvarmingen skulle være spill på liten flate i små grupper, ble Hegerberg og Bjelde holdt utenfor. De slo i stedet pasninger til hverandre. Litt senere ble treningen stengt for mediene. Resten av øvelsene var hemmelige.

Velkommen pause

Maren Mjelde var med for fullt dagen etter at hun ble igjen på hotellet og drev fitnesstrening for seg selv. Belastningshensyn lå bak den treningspausen. Den 33-årige kapteinen er en av tre i troppen som har spilt hvert minutt så langt i VM.

– Jeg har spilt tre fulle kamper, og siden vi hadde en ekstra dag så kjentes det bra for min kropp å få trene litt alternativt. Det var god timing for det, og da måtte vi utnytte det, sa Mjelde til NTB torsdag.

– I dag hadde vi en god økt igjen, og følelsen er veldig god. Vi gleder oss til kampen.

Jobbet hardt

Hegerberg har mistet Norges to siste VM-kamper med skade, men har jobbet hardt for å bli klar til lørdagens åttedelsfinale mot Japan.

Bjelde ble taklet stygt på leggen i kampen mot Filippinene og måtte byttes ut, men det ble tidlig kommunisert at hun trolig vil bli klar til åttedelsfinalen.

Norge møter Japan i åttedelsfinale i Wellington lørdag. Laget reiser sørover til New Zealands hovedstad fredag morgen.

