Forren takker for den nye sjansen: – Tok meg inn da jeg var på mitt laveste

35-åringen avsluttet kontrakten med Brann for to år siden, og etter det har han spilt for 4.-divisjonsklubben Eide og Omegn FK og Træff i 2. divisjon.

I vinter dukket det imidlertid opp et svært lokkende tilbud for midtstopperveteranen. De tidligere Molde-heltene Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad ønsket å ha ham med på Færøyene-eventyret i Klaksvik.

− Det har vært et veldig spesielt år. Jeg er evig takknemlig for muligheten jeg har fått av Magne og Daniel, sier Forren til TV 2.

Forren har tidligere vært åpen om gamblingproblemer og var en del av Brann-troppen som deltok på det mye omtalte nachspielet på Brann Stadion i 2021.

Straffehelt

Han har også vært ærlig på at han måtte ta grep i livet sitt. I tillegg til å være spiller er Forren blitt assistenttrener for andrelaget.

− Så er det viktig for meg å påpeke at det hele startet i Eide og Omegn. Det var de som tok meg inn da jeg var på mitt laveste. Også Træff må jeg takke. Jeg hadde ett av mine beste år der både sosialt og spillemessig og fikk virkelig lov til å være meg selv. Det har betydd veldig mye, sier Forren.

Veteranen ble onsdag den store helten da han satte den avgjørende straffen mot Per-Mathias Høgmos Häcken i mesterligakvalifiseringen. Nå skal han møte gamle venner i Molde i 3. runde.

Etter seieren over Häcken er Klaksvik sikret minst gruppespill i conferenceligaen hvis det skulle bli tap for Molde. Det er første gang at et færøysk lag er kvalifisert for puljekamper i Europa.

Liten sjanse

Forren gir sin egen klubb kun 10 prosent sjanse til å overliste Molde.

− Det er et vanskelig spørsmål, men jeg føler meg trygg på at vi skulle holdt oss i Eliteserien, sier Forren om nivået til Klaksvik.

Skulle de imidlertid diske opp med nok et sjokkresultat, er Forren og co. klare for omspillskamper i Champions League-jakten. Det er siste hinder før gruppespillet.

