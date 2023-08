Bodø/Glimt komfortabelt videre i conferenceliga-kvalifiseringen

Nå venter armenske Pyunik i 3. runde i kvalifiseringen. Først kommer Jerevan-laget til Aspmyra 10. august før returoppgjøret spilles en uke senere.

Glimt feide over Bohemians og vant 3-0 på hjemmebane i det første oppgjøret, men styrkeforholdet var mer utjevnet med et tsjekkisk lag som kjempet hardt i sin første kamp i Uefa-regi på lang, lang tid.

Moumbagna var suspendert da Glimt røk 0-2 for Tromsø sist helg. Torsdag kveld var han med på å synliggjøre forskjellen på Glimt og Bohemians. Først assisterte han Sondre Sørli før han gjorde alt selv like før pause. Jan Matousek scoret vertenes mål. Danskene sørget for tomålsseier på tampen med Albert Grønbæk og Adam Sørensen.

Grønbæk i form

Danske Grønbæk, Glimts store signering i fjor, har vært i forrykende form i sommer. På de siste sju kampene står midtbanespilleren med seks mål.

– Flott scoring av Grønbæk. Det er ikke så ofte vi ser ham score på hodet, men i dag gjør han det, sa VGTVs ekspert Kjetil Rekdal.

Om Glimt slår Pyunik, gjenstår nok en dobbeltkamp som må vinnes om Glimt skal få plass i conferenceligaen i høst.

Bohemians gikk hardt ut mot Glimt i innledningen, og det var lenge en uryddig kamp. Etter 21 minutter fikk Sørli sin scoring. Faris Pemi Moumbagna tok godt vare på ballen i en kontring og slo ballen perfekt til Sørli som plasserte inn 1-0.

Viking neste

Matousek skled inn utligningen fire minutter senere. Like før pause kjempet Moumbagna seg gjennom to Bohemians-forsvarere og satte inn 2-1.

Etter hvilen fikk Bohemians 2-2 da Antonin Krapka fikk en tå på et innlegg, men Glimt fikk seieren sin etter 78 minutter. Grønbæk stusset lekkert inn 3-2 på en corner. Like før slutt satte innbytter Sørensen inn 4-2 etter nok et hjørnespark.

For Glimt venter en viktig kamp mot Viking i Eliteserien til søndag før den første kampen mot Pyunik. Så får nordlendingene en etterlengtet eliteseriehvile før avgjørelsen faller i Jerevan.

