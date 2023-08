VM-resepten: Bruke fysikk og demme opp for fart

– Klart at farten deres blir en utfordring, de er jo lynraske. Men vi har litt fart vi også, og vi får prøve å henge på, sier Guro Reiten til NTB.

– Så er det sant at vi har fysikk i laget som de kanskje ikke er komfortable med. Vi må prøve å finne områdene der vi har fordeler og utnytte dem best mulig. Vi har nok høyden på vår side, så får vi se hva vi klarer å gjøre med det.

Japan er utvilsomt laget som har overbevist mest i VM så langt, med tre strake seierskamper og 11-0 i målscore. Laget imponerte enormt da Spania ble slått 4-0 i gruppefinalen. Spania hadde ballen nesten hele tiden, men ble kontret i senk av et svært effektivt japansk lag.

– Vi er et annerledes lag enn Spania, så det blir nok en helt annen type fotballkamp. Vi har sett Japan spille andre kamper i gruppa der de hadde mer ballbesittelse. Det er et lag som liker å holde på ballen og som har teknisk gode spillere. Kanskje er det mer et sånt kampbilde de ser for seg mot oss. Så gjelder det å finne de små marginene, da. Vi må være tette bakover, og så må vi ta vare på ballen når vi først får tak i den, sier Reiten.

Ikke overrasket

Assistenttrener Monica Knudsen er inne på mye av det samme.

– Vi vet at Japan er gode. Vi er ikke overrasket over det, for vi har fulgt dem tett. At de skulle gruse Spania var litt overraskende, men vi vet at det blir et helt annet kampbilde mot oss. Vi må få til det vi har lyst til å få til på vårt aller beste. Da er det mulig å vinne i fotball, sier hun til NTB.

En viktig suksessfaktor blir å håndtere Japans fart og hurtige kombinasjonsspill.

– Absolutt. Vi må være på alerten, være tighte og prøve å lukke kampen ned på en måte som vi tenker er lurt, sier hun.

På den andre siden må Norge prøve å få uttelling for sin fysikk.

– I boksspillet tenker vi at vi kan være sterke, og på dødballer sterke. Så er det ikke sånn at de er svake heller, men vi kan vinne litt på fysikk og høyde. De legger jo selv opp sitt spill etter hva de har og hvor de er, og det er lurt å gjøre.

Må være smarte

Spillerne i Norges bakre firer er svært oppmerksomme på de japanske spillernes hurtighet.

– Spania slet med det. Vi må være smarte i posisjoneringen og hvordan vi forsvarer oss, sier Mathilde Harviken til NTB. Hun er stopper i et norsk lag som har sluppet inn bare ett mål så langt i VM, og som holdt nullen i de to siste kampene, men vet at det blir vanskelig å forsvare den statistikken lørdag.

– Japan var dødelig effektive mot Spania. Vi vet de er veldig gode og kan skape mye vanskeligheter for oss. Men vi vet også at de må spille en helt annen type fotball mot oss enn de gjorde mot Spania.

Thea Bjelde mener at det var mye nyttig informasjon å hente i kampen mellom Japan og Spania.

– Japan er et veldig godt lag, og de er skarpe på kontringer. Spania hadde mye ball, men mistet den ofte slik at Japan fikk gode kontringsmuligheter. Det var en fin kamp å lære av, sier hun til NTB.

– Det er mye fart i det japanske laget, men vi har fart vi og, og med god balanse og riktig taktikk så skal det bli veldig bra.

Kribling

Anna Jøsendal fikk sine første VM-minutter som innbytter mot Filippinene. Hun skapte røre da hun kom inn og har veldig lyst på mer spilletid i cupspillet.

– Det var stort å få muligheten. Det kriblet i beina mens jeg satt og så på, og det ble en fin opplevelse. Så hadde Caro (Graham Hansen) slitt ut backen, så jeg fikk mye rom, sier hun til NTB.

Hun bruker gjerne farten sin mot Japan også.

– Det er et skikkelig bra lag som er veldig effektive. Vi må stenge defensivt og ikke la dem komme til muligheter, for de er veldig gode til å utnytte dem. Vi gleder oss veldig til kampen og er veldig forberedt, sier hun.

Etter et år med øving nesten utelukkende mot lag som er foran Norge på Fifa-rankingen, kommer den første VM-kampen mot et slikt lag i åttedelsfinalen.

– Vi har øvd mot veldig mange gode og kommet oss fint ut av det. Vi føler oss ganske trygge og har skikkelig tro på det vi gjør. Det er bare å fortsette, så kan vi få fin uttelling på denne kampen, sier Thea Bjelde.

