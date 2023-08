Sverige videre som gruppevinner – overtidsmål ga italiensk VM-exit

Sveriges oppgjør var ikke av det underholdende slaget, og etter en tafatt førsteomgang var det gultrøyene som tok ledelsen etter hvilen. Et perfekt innlegg fra Sofia Jakobsson fant Rebecka Blomqvist foran mål, og sistnevnte satte enkelt inn 1-0.

Like før slutt traff Elin Rubensson blink fra elleve meter. 2-0 ble sluttresultatet, og Sverige gikk seirende ut av alle sine tre puljekamper. USA er neste hinder i åttedelsfinalen.

Svenskene var klare for utslagsfasen allerede før siste kamp, og trener Peter Gerghardsson stilte onsdag med et nykomponert lag. Bare to av de som startet forrige oppgjør fikk sjansen på nytt.

Blant dem var veteranen Caroline Seger, som startet sin første landskamp på over ett år. Med sin 20. VM-opptreden tangerte hun Hedvig Lindahls rekord for flest VM-kamper for det svenske landslaget.

Dramatisk

I kampen om andreplassen mellom Italia og Sør-Afrika ble det derimot langt mer temperatur.

Snaue ti minutter var spilt da dommeren pekte på straffemerket i favør italienerne. Fra elleve meter var Arianna Caruso sikker og ordnet 1-0.

Blåtrøyene cruiset mot avansement, men Benedetta Orsi gjorde det spennende igjen da hun forsøkte seg på et tilbakespill til keeper etter halvtimen spilt. Forsvarsspilleren hadde ikke orientert seg tilstrekkelig og sendte ballen forbi keeper Francesca Durante og inn i eget nett.

Felt på overtid

Vondt ble til verre for italienerne da Hildah Magia hamret sørafrikanerne opp i ledelsen etter halvspilt omgang.

I sju minutter hadde gultrøyene én fot i åttedelsfinalen, før Caruso fant veien til nettmaskene på nytt og sendte Italia tilbake som gruppetoer. Målet ble først godkjent etter en langvarig VAR-sjekk.

Italienerne fikk deretter en kjempemulighet til å sementere sin plass i sluttspillet, men bommet. Like før slutt satte i stedet Thembi Kgatlana inn vinnermålet for Sør-Afrika, som sørget for italiensk fadese og exit fra mesterskapet.

