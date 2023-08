Norsk skjebneuke i Europa-jakten: – Vil bety enormt mye

Det forteller Norsk Toppfotballs nyansatte sportssjef Erik Hoftun til NTB. Tirsdag hadde 54-åringen sin første dag i rollen, og den trønderske ringreven er tydelig på at en topp 14-plassering på ligarankingen til Det europeiske fotballforbundet er et viktig mål.

For øyeblikket er Norge nummer 16.

– Det er en av våre klare, tallfestede målsettinger. Vi har aldri vært nærmere enn vi har vært nå. Det er ikke så mange poeng opp, og det vil bety enormt mye. Det har mye å si for antallet lag vi har i Uefa-turneringer, konstaterer Hoftun.

En posisjon blant de 14 beste ligaene vil gi en ekstra plass i kvalifiseringsrundene til europeiske klubbturneringer.

– Klarer man det, vil det først og fremst være en fantastisk prestasjon, men det vil også bety mye for norsk fotball i årene framover, fortsetter Hoftun.

I kveld tar Molde imot finske HJK til returoppgjør i den 2. kvalifiseringsrunden til mesterligaen. Torsdag spiller Bodø/Glimt og Rosenborg for inngang til conferenceligaens 3. kvalikrunde. Der skal etter hvert også Brann ta plass.

– Nå går vi inn i de viktigste ukene av sesongen. Tar Molde seg videre mot Helsinki, så er de klare for conferenceligaen. Så kan det bli enda gjevere. For Glimt, Rosenborg og Brann handler det om å slå seg inn i conferenceligaen, slår Hoftun fast overfor NTB.

Erkjenner store forskjeller

Rosenborg fra 2007/08-sesongen er siste norske lag til å kvalifisere seg til Europas gjeveste klubbturnering. I fjor var Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt nære, men det holdt akkurat ikke i borteoppgjøret mot Dinamo Zagreb.

Hoftun er klar på at jevnlig norsk deltakelse i mesterligaen kan være for mye å forlange.

– Jeg tror ikke vi kan regne med at vi har et lag som spiller i Champions League hvert år. Selv om norsk fotball er i en god utvikling, så har aldri avstanden fra norske klubber til de beste i Europa vært større enn den er nå, særlig med tanke på økonomi.

Den tidligere RBK-stopperen mener flere norske klubber bør være kapable til å hevde seg.

– Nå er det Bodø/Glimt og Molde som har vært de norske spydspissene i Europa og sanket masse verdifulle rankingpoeng. Jeg er veldig imponert over de klubbene.

– Nå handler det for de store klubbene utenom Molde og Glimt å ta opp hansken og komme etter. Da tenker jeg spesielt på Rosenborg, Brann, Vålerenga og Viking. Jevnlig deltakelse i europacup gir bedre økonomi, og det gir ingen bedre muligheter. Så enkelt er det, legger Hoftun til.

Mange fordeler

Den nyansatte sportssjefen peker på flere sentrale fordeler ved at norske lag jevnlig kvalifiserer seg til gruppespill.

– For det første er det viktig for å rekruttere spillere i Europa. En klubb som spiller jevnlig i Europa, vil være langt mer attraktiv for gode spillere enn klubber som ikke gjør det. Det at du er på den største arenaen i Europa, gjør spillerne mer attraktive når de skal selges, understreker Hoftun.

Europa-suksess vil også bidra til å krympe de allerede store forskjellene, mener 54-åringen.

– Hvis du tar Rosenborg da jeg selv spilte for 100 år siden, så er ikke omsetningen til klubben så veldig mye høyere i dag enn den var da. I de største klubbene kan du imidlertid gange det med 10-15-20. Først og fremst tror jeg europaligaen og conferenceligaen er gruppespill for norske lag, men av og til også Champions League.

– Hvor mange lag tror du vi får se i europacupenes gruppespill til høsten?

– Nå avhenger det selvfølgelig av hvilke lag man trekker på veien, men jeg er veldig sikker på at Molde går inn i et gruppespill. Jeg tror de tar seg av Helsinki. Hvis vi sier to lag; Glimt, Rosenborg eller Brann går hele veien, pluss Molde. Da må vi si oss veldig fornøyde.

