Forren straffehelt i Klaksviks utrolige CL-bragd mot Häcken – møter Molde

En heseblesende 3-3-kamp måtte avgjøres på straffer. Vegard Forren satte inn det avgjørende målet for det svenske laget som skal møte Molde i den 3. kvalifiseringsrunden.

Den tidligere Molde-stopperen kan nå se fram til to oppgjør mot sin gamle klubb. Alle de fire Klaksvik-nordmennene har faktisk en fortid i Molde. Sivert Gussiås var i Molde som tenåring.

Det endte 0-0 i det første oppgjøret på Færøyene. Foran et fullsatt hjemmestadion sjokkerte Klaksvik gang på gang.

Simon Sandberg bommet på Häckens femte straffespark, og da var Forren iskald da det hele skulle avgjøres og løftet ballen høyt i mål.

Fjorårets Allsvenskan-mester Häcken med Per-Mathias Høgmo og Even Hovland måtte innse at Europa-spill utgår kommende sesong. Det gjør det derimot ikke for Hoseth og co., som er garantert spill i conferenceligaen. Molde slo HJK 2-1 sammenlagt og skal dermed møte Klaksvik i 3. runde av mesterligakvalifiseringen.

Totalt var det åtte nordmenn i oppgjøret i Göteborg onsdag kveld. Hoseth og Berg Hestad var på sidelinjen for det færøyske laget. Forren startet i midtforsvaret, mens Gussiås kom inn ved ordinær tid.

Hovland var eneste nordmann i spill for Høgmos mannskap. Tomas Totland og Ola Kamara så hele kampen fra benken.

Mål etter mål

Hovland var eneste nordmann i spill for Høgmos mannskap. Tomas Totland og Ola Kamara så hele kampen fra benken.

Etter 16 minutter kom det første sjokket for Høgmo. Árni Frederiksberg satte inn 1-0 fra spiss vinkel og stilnet hjemmepublikummet. Sju minutter senere hamret Tobias Sana inn utligningen.

Etter hvilen var det Häcken som tok føringen da Amor Layouni headet inn 2-1, men Frederiksberg var ikke ferdig og utlignet fem minutter senere. Han lurte ballen under muren og bort i det venstre hjørnet. Keeper Jonathan Peter Abrahamsson var for sent ute.

Etter 105 minutter vartet Johansson opp med en feberredning før det ble reddet på streken, men i neste bølge røk det for de slitne blåtrøyene, og Ibrahim Sadiq sørget for 3-2.

[ Moldes Champions League-drøm lever videre tross sjansesløseri ]

Kjempesjanse

På en corner slo Klaksvik tilbake igjen – og med åtte minutter igjen kunne Sivert Gussiås sørget for det utrolige. Alene med Abrahamsson maktet han likevel ikke å få ballen i mål.

– Den kommer du til å tenke på i natt uansett hvordan dette går, sa VGs kommentator Helene Husvik.

Deretter ble det hele avgjort på straffespark.

[ Målløst i den «norske» mesterligaduellen mellom Hoseth og Høgmo ]