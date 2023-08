Fatis drømmemål holdt til Barcelona-seier mot Milan

Snaue ti minutter etter sidebyttet dro Alejandro Balde med seg ballen oppover i banen. Like utenfor boksen ga han den videre til Fati som vendte innover i feltet.

Vingen hamret deretter til i retning krysset, og ballen fløy forbi en sjanseløs Mike Maignan i Milan-målet. Scoringen ble kampens eneste i oppgjøret som endte 1-0 i favør katalanerne.

Dermed fortsatte Barcelona den positive trenden i treningskampene i USA. Søndag slo de erkerivalen Real Madrid hele 3-0, etter at de tapte 3-5 mot Arsenal i kampen før.

Deres italienske motstandere har derimot hatt en tråere sesongoppkjøring så langt. Mandag forrige uke røk de 2-3 for Real Madrid, mens det endte med uavgjort og 2-2 mot Juventus fredag.

Barcelona har ikke vært veldig aktive på overgangsmarkedet denne sommeren. Klubben har likevel sikret seg Iñigo Martinez, Oriol Romeu og tidligere Manchester City-midtbanemann Ilkay Gündogan foran den kommende sesongen.

Sportsdirektørene i Milan har tilsynelatende hatt langt mer å gjøre. Etter storsalget av Sandro Tonali til Newcastle har klubben hentet en rekke nysigneringer. Samuel Chukwueze, Tijjani Reijnders, Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek og Christian Pulisic er blant nykommerne i den italienske motehovedstaden denne sommeren.

Xavis mannskap sesongåpner borte mot Getafe 13. august. Milan sparker også i gang sesongen på bortebane. De møter Bologna 21. august.

PSG-interesse for Dembélé: – Bestemt seg for å dra

Barcelona-trener Xavi Hernandez bekreftet onsdag at Ousmane Dembélé ønsker å forlate klubben til fordel for franske Paris Saint-Germain.

– Jeg skal være veldig tydelig: Han har fortalt oss at han ønsker å dra. Han har vært veldig direkte om at PSG har gitt ham et tilbud. Vi kan ikke gjøre noe, det er hans beslutning, sa Xavi ifølge nyhetsbyrået AFP.

Intervjuet kom like etter Barcelonas 1-0-seier over AC Milan i en treningskamp i Las Vegas. Der var det Ansu Fati som sto for matchvinnerscoringen. Spanjolen løp bort for å gi Dembélé en klem etter nettkjenningen.

Dembélé var ikke en del av kamptroppen onsdag, til tross for at han var en av de som traff blink for katalanerne i 3-0-seieren over Real Madrid natt til søndag norsk tid.

– Jeg syns det er trist, fordi jeg syns vi har tatt godt vare på ham her, sånn at han er glad og fornøyd og kan fortsette å utgjøre en forskjell for oss. Men han sier at han har fått et tilbud og at han har bestemt seg for å dra. Derfor spilte han ikke i dag, fortsatte Xavi.

Franskmannen kom til Barcelona fra Dortmund for nærmere halvannen milliard kroner i 2017. Han har notert seg for 40 mål og 43 målgivende pasninger på 185 kamper for klubben. Han har ett år igjen på kontrakten med Barcelona.

