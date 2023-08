Brasiliansk sjokkexit i Martas VM-farvel

Brasil var nødt til å plukke med seg tre poeng for å sikre avansement, men et stormløp mot det jamaicanske målet ga aldri den nødvendige uttellingen. Med 0-0 snyter Jamaica VM-veteranen Marta for åttedelsfinale i 37-åringens sjette og siste mesterskap. Det er første gang siden 1995 at Brasil ryker i gruppespillet.

Marta tok tidlig tak i dirigentpinnen i onsdagens kamp, og 37-åringen var tidlig involvert i en Brasil-sjanse.

– Marta er alltid et uromoment. Hun har scoret mål til frokost, lunsj, middag og kvelds i 15 år nå, sa Viaplay-kommentator Petter Veland underveis i den første omgangen.

Brasil innledet årets verdensmesterskap med en overbevisende 4-0-seier mot Panama. I den andre puljerunden lå søramerikanerne lenge an til å hente med seg et viktig poeng mot Frankrike, men en sen Wendie Renard-scoring ga de blåkledde seieren.

