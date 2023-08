USA slet seg videre i fotball-VM – Nederland puljevinner med storseier

USA har vunnet de to siste verdensmesterskapene og kommer til årets VM med ett mål for øye: Nemlig å gi Megan Rapinoe landslagsavskjeden hun fortjener.

Den 38 år gamle angriperen, som tirsdag kom inn til sin 201. landskamp, legger opp når sesongen i den amerikanske superligaen avsluttes i november.

Foran rekordmange 42.958 tilskuere var likevel det et amerikansk lag som slet stort mot et godt drillet portugisisk lag. På overtid var Portugal svært nær å ta seieren og med det sende amerikanerne ut, men avslutningen til Ana Capeta traff stolpen. Tirsdagens tilskuertall er det største for en fotballkamp i New Zealand gjennom tidene.

Amerikanerne har tatt medalje i de åtte siste VM og møter høyst trolig Sverige i åttedelsfinalen. Svenskene leder gruppe G, og det skal svært mye til for at de blir passert av Italia, som ligger på annenplass og kan møte Nederland om de selv gjør jobben mot Sør-Afrika onsdag.

Nederland fikk en pangåpning på kampen mot Vietnam og ledet 4-0 etter bare 23 minutters spill. Til slutt sto det hele 7-0 på måltavla. Esmee Brugts og Jill Roord scoret to mål hver, mens Lieke Martens, Katja Snoeijs og Daniëlle van de Donk bidro med hvert sitt.

Oransjetrøyene har bare deltatt i to VM tidligere, men kom seg helt til finalen i 2019. De må klare seg uten spydspiss Vivianne Miedema i årets mesterskap grunnet skade.

Norge møter Japan i åttedelsfinalen lørdag.

