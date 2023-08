Thorsby lånes ut til Genoa: – Jeg trenger hav og fjell rundt meg

TV 2 skriver at lånet varer i ett år, men kan omgjøres til en permanent overgang om Genoa unngår nedrykk kommende sesong.

Overgangen får flere til å heve øyenbrynene da Genoa er erkerivalen til Thorsbys tidligere i klubb Sampdoria. Der spilte nordmannen fra 2019 til han gjorde overgang til Bundesliga-klubben Union Berlin i 2022.

– Ingenting galt med Berlin, og Union Berlin, men jeg trenger hav og fjell rundt for å fungere optimalt og prestere på mitt beste, sier Thorsby til TV 2.

Thorsby har tilbrakt klubbhverdagen i utlandet helt siden han forlot Stabæk i 2014. På det norske landslaget fikk han debuten i 2017, og midtbanespilleren har foreløpig bokført 17 kamper med det norske flagget på brystet. Han ble dog vraket til forrige tropp av landslagssjef Ståle Solbakken.

Union Berlin endte på 4.-plass i Bundesliga sist sesong, og de rød- og hvitkledde er dermed klare for mesterligafotball til høsten. Det skjer imidlertid uten Thorsby i spillerstallen.

– Årene i Sampdoria var veldig fine. Italia er et fantastisk land og Genova er en veldig fin by. Kanskje litt for fin, hehe. Jeg ble veldig glad i livet der. Samtidig har jeg trivdes i Tyskland. Förste Alterei er en veldig spesiell arena med en fantastisk atmosfære, sa Thorsby til Dagsavisen om overgangen i helgen.

