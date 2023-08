Bråtveit blir Odd-keeper – ingen Hansen-overgang i sommer

Bråtveits inntog bekreftes av Odd i klubbens mediekanaler. 27-åringen har skrevet under en korttidsavtale.

– Vi har vært på jakt etter en ny keeper etter det ble klart at Leo skulle til en ny klubb. Per Kristian er en erfaren keeper tross sin alder, og vi er veldig fornøyde med at han ønsker å være i Odd ut 2023-sesongen, sier Odds sportssjef Morten Rønningen.

Haugesundsmannen spilte sist i danske AGF. Han har også vært i utenlandske klubber som Djurgården (Sverige), Groningen (Nederland) og Nîmes (Frankrike). Høsten 2020 var Bråtveit en del av det såkalte «nødlandslaget» da koronarestriksjoner stoppet det ordinære A-laget fra å reise ut av landet.

Flere medier meldte før helgen at Odd og Rosenborg var enig om et kjøp av Hansen, men så skal Rosenborg ha snudd. Hansens kontrakt med trønderne utløper ved årsskiftet.

Hansen var Odd-keeper fra 2011 til 2014. Keeperen med elleve landskamper har vunnet Eliteserien fire ganger med RBK og vunnet cupen tre ganger. Et comeback i Skien ligger nå an til å skje i 2024.

Wahlstedt har reist til Danmark for å fullføre sin overgang til Brøndby.

Odd ligger på 8.-plass i Eliteserien med 22 poeng etter 17 kamper. Stabæk venter på hjemmebane søndag.

[ Odd selger Wahlstedt – erstattes med RBK-keeper André Hansen ]