Nye regler i engelsk fotball – skal slå hardere ned på kranglefanter

De nye reglene tilsier blant annet at minst én spiller skal bli tildelt kort om spillerne flokker seg rundt dommeren, opplyser Premier League på sine nettsider.

Premier League, Englands fotballforbund (FA), Den engelske fotballigaen (EFL) og dommerforeningen (PGMOL) har gått sammen om flere endringer. De vil også gjelde i lavere divisjoner og kvinnenes superliga.

«Sist sesong var det en stor økning i uakseptabel oppførsel mot dommere fra spillere, managere og støtteapparat i Premier League og i andre ligaer», heter det i en felles pressemelding.

Spillerne får heretter ikke konfrontere eller «invadere dommerens fysiske rom eller berøre dommeren», står det videre.

I tillegg til at reglene rundt omringing av dommeren er endret, er det nå også bestemt at managerne ikke får komme inn på banen for å konfrontere kamplederen ved halvtid eller full tid.

I trenerseksjonen er det gjort flere endringer. Heretter kan bare én trener stå ute i teknisk sone om gangen, og trenerne kan bare diskutere ved egen benk. Det kan gi utfordringer for klubbene som har lang vei fra benken til gressmatta.

Det opplyses samtidig at FA kan ta ytterlige steg mot regelbrudd.