Japan knuste Spania – blir Norges motstander i åttedelsfinalen

Hinata Miyazawa scoret to mål, mens Riko Ueki og Mina Tanaka bidro med ett hver i seieren. Tre av målene kom allerede før pause i Wellington. Japan kontret sine spanske motstandere i senk.

«For en 1. omgang! Taktisk genialitet av Japan. 11 spillere som er disiplinerte, forstår struktur og har forflytningsevne. I tillegg kjører de kontringer med presisjon, gode valg, ekstrem fart og avslutning i verdensklasse», skrev tidligere landslagsstjerne Solveig Gulbrandsen på X/Twitter.

Spania og Japan hadde begge full pott etter de to første kampene i pulje C, og dermed var oppgjøret en skikkelig gruppefinale. Spania hadde fordelen av bedre målforskjell og hadde klart seg med uavgjort.

De spanske kvinnene hadde ikke sluppet inn mål siden vennskapskampen mot Norge tidlig i april. Det er 544 minutter med fotball. Den gang scoret Ada Hegerberg og Cesilie Andreassen i et norsk 2-4-tap.

Norge, som møter Japan i åttedelsfinalen i Wellington førstkommende lørdag, gikk gjennom puljespillet med én seier (6-0 over Filippinene), 0-0 mot Sveits og 0-1-tap for vertsnasjon New Zealand.

Japan vant VM i 2011, tok sølv i 2015 og tapte åttedelsfinalen mot Nederland i 2019. Spania deltar bare i sitt tredje VM og har aldri kommet lenger enn til åttedelsfinale. De får Sveits som neste motstander.

Mangler stjerner

Spanjolene har hatt en utfordrende opptakt til årets VM. 15 store spanske profiler har i en lengre periode bedt om å ikke bli tatt ut på landslaget. De begrunnet i fjor høst beslutningen med at situasjonen i laget er slik at den går ut over deres mentale og fysiske helse.

Det ble av mange tolket som et forsøk på å bli kvitt landslagssjef Jorge Vilda, som har ledet laget i sju år. I eposter til forbundet med identisk ordlyd viste spillerne til «en situasjon dere er kjent med». De gikk ikke i detaljer.

Tre av de 15 har siden endret standpunkt og ble tatt ut i VM-troppen. Bak lå samtaler og en påfølgende overenskomst med forbundsledelsen.

Effektive Japan

Etter en jevnspilt åpning sendte Miyazawa japanerne i ledelsen etter tolv minutter. Hun utnyttet en dårlig satt offsidelinje da hun ble spilt gjennom av Jun Endo. Miyazawa var deretter sikker alene med den spanske Real Madrid-keeperen Misa.

Spania greide ikke løfte seg stort etter baklengsmålet, og etter en snau halvtime måtte Misa plukke en ny ball ut av nettet. Ueki tok ballen med seg inn i boksen og fyrte av en avslutning. Hun var noe heldig da ballen gikk via Spania-kaptein Irene Paredes og i en bue over keeperen.

Og det skulle bli styggere for Spania. Fem minutter før hvilen la Miyazawa på til 3-0 etter en kontring.

– En av de rareste kampene jeg kan huske å ha sett. Helt hodemist i omstillingene og Japan får akkurat de rommene de ønsker. Det er nesten litt komikveld, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp etter det tredje målet.

Spania hadde mye ball i kampen, men greide ikke skape farlige nok muligheter. Med ti minutter igjen fastsatte Tanaka resultatet med en klinisk avslutning oppe i hjørnet.

