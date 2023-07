Eriksen ser fram til Højlund-ankomst: – Jeg sa noen gode og noen dårlige ting

Før helgen meldte flere medier at Atalanta og Manchester United var enige om en overgangssum for den 20 år gamle spissen. Etter Uniteds 2-3-tap for Borussia Dortmund i Las Vegas søndag snakket Eriksen om kameratens ventede ankomst.

– Han er en sterk 9'er (midtspiss). Han har utviklet seg mye det siste året og fra da jeg så ham på landslagssamling. Han er veldig god, sa Eriksen, ifølge Daily Mail.

Højlund gikk til italiensk Serie A så sent som i fjor sommer. Da ble han hentet fra Sturm Graz i østerriksk fotball. Siden har karrieren skutt fart, og han er også blitt en viktig spiller for Danmarks landslag. I mars ordnet han dansk 3-1-seier over Finland i EM-kvalifiseringen med hattrick.

Eriksen sier at han snakket med 20-åringen om livet i Manchester-klubben.

– Jeg sa noen gode og noen dårlige ting, smilte dansken.

United har måttet klare seg uten en skikkelig tungvekter på topp siden Cristiano Ronaldo fikk sin kontrakt terminert like før VM i fjor, og Anthony Martial har slitt mye med skader. Det har fått klubbledelsen til å punge ut for Højlund. 20-åringen, som har blitt døpt «den neste Erling Haaland», skal koste nærmere 800 millioner kroner. Ulike bonuser kan øke summen ytterligere.

