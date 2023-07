Dortmund straffet Manchester United i Las Vegas

Ryerson spilte fra start og fikk én time på banen mot den engelske gigantklubben.

United-manager Erik ten Hag startet med et svært reservepreget lag. Etter 24 minutter bøyde Diogo Dalot ballen flott i hjørnet til ledelse for de rødkledde, men tett på pausesignalet snudde Donyell Malen kampen for tyskerne med to raske nettkjenninger. Den siste kom av en forsvarstabbe av Victor Lindelöf.

I starten av annen omgang utlignet Antony før 18 år gamle Youssoufa Moukoko ble matchvinner 20 minutter før slutt. Ten Hag byttet ikke på de aller største stjernene før etter én times spill i gamblingbyen.

I kampen fikk de røde djevlene også et gjensyn med Marcel Sabitzer, som nylig gjorde overgang fra Bayern München til rivalen. Sabitzer var utlånt til United siste halvdel av fjorårets sesong.

Manchester United har igjen to kamper av oppkjøringen før Premier League-start mot Wolverhampton 14. august. De møter franske Lens 6. august, mens Athletic Bilbao står på motsatt banehalvdel to dager senere.

---

Kampfakta

Fotball treningskamp menn søndag

Manchester United – Borussia Dortmund 2-3 (1-2)

Allegiant Stadium, Las Vegas

Mål: 1-0 Diogo Dalot (24), 1-1 Donyell Malen (43), 1-2 Malen (44), 2-2 Antony (52), 2-3 Youssoufa Moukoko (71).

Gult kort: Omari Forson, Manchester U., Karim Adeyemi, Mats Hummels, Borussia Dortmund.

Lagene:

Manchester United. (4-2-3-1): Tom Heaton (André Onana fra 47.) – Diogo Dalot (Aaron Wan-Bissaka fra 62.), Harry Maguire (Lisandro Martínez fra 60.), Victor Lindelöf (Jonny Evans fra 60.), Brandon Williams (Luke Shaw fra 63.) – Scott McTominay (Mason Mount fra 63.), Christian Eriksen (Casemiro fra 63.) – Omari Forson (Antony fra 37.), Donny van de Beek (Bruno Fernandes fra 64.), Facundo Pellistri (Marcus Rashford fra 64.) – Jadon Sancho (Joe Hugill fra 76.).

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Gregor Kobel (Alexander Meyer fra 45.) – Marius Wolf (Ramy Bensebaini fra 45.), Niklas Süle (Guille Bueno fra 75.), Mats Hummels (Paul-Philipp Besong fra 75.), Julian Ryerson (Thomas Meunier fra 62.) – Emre Can (Thorgan Hazard fra 60.) – Donyell Malen (Samuel Bamba fra 61.), Marcel Sabitzer (Salih Özcan fra 45.), Julian Brandt (Antonios Papadopoulos fra 76.), Karim Adeyemi (Youssoufa Moukoko fra 61.) – Sébastien Haller (Marco Reus fra 61.).

---