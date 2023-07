Thorsby skremt av varmerekordene: – Frustrerende at flere ikke gjør mer

Heming-gutten Morten Thorsby har hatt stor suksess som fotballspiller de siste årene og var i år med på å kvalifisere Union Berlin til Champions League. Før det hadde han tre år i Sampdoria og fem i Heerenveen. Spesielt årene i Sampdoria husker han godt, og etter det Dagsavisen kjenner til returnerer Thorsby nå til Italia og signerer for Genoa på en låneavtale med opsjon på kjøp hvis enkelte kriterier oppfylles. Noe også TV2, og den italienske overgangsjournalisten Gianluca Di Marzio har omtalt.

– Årene i Sampdoria var veldig fine. Italia er et fantastisk land og Genova er en veldig fin by. Kanskje litt for fin, hehe. Jeg ble veldig glad i livet der. Samtidig har jeg trivdes i Tyskland. Förste Alterei er en veldig spesiell arena med en fantastisk atmosfære, sier Thorsby til Dagsavisen.

Han startet karrieren i Heming da han var seks år, men det var ikke bare fotball for lille Morten på den tiden.

– Oppveksten min var preget av mye sport og aktivitet. I tillegg til fotball, drev jeg med alpint, langrenn, tennis, seiling, løping og sykling. Flere av dem jeg ble kjent med da har jeg god kontakt med enda, selv om ingen av dem satset på fotball som levebrød som meg. Men jeg har et par kompiser som fortsatt driver med langrenn på ganske høyt nivå, forteller han.

27 landskamper før fylte 17

Som 13-åring gikk turen fra Heming til Lyn.

– Det var trenersjefen i Heming som mente det var riktig for meg. Jeg hadde noen fine år i Lyn, sammen med blant andre Mats Møller Dæhli og Caroline Graham Hansen før jeg gikk til Stabæk som 15-åring i forbindelse med at jeg begynte på NTG, forteller Thorsby.

Midtbanemannen var et stort talent allerede da, og før han hadde fylt 17 år hadde han spilt 27 aldersbestemte landskamper for Norge. Med spillere som blant annet Iver Fossum, Ivan Näsberg og Zymer Bytyqi.

Etter bare 17 kamper for Stabæks A-lag, dro han videre til utlandet. Han hadde akkurat fylt 18 år da han skrev under for nederlandske Heerenveen.

– Jeg følte ikke så mye på presset som ung, og tenkte ikke mye over at jeg var god tidlig. Jeg var så ambisiøs at jeg tenkte mest på spillet, og ikke alt rundt. Etter hvert har jeg kanskje følt mer på presset fra omgivelsene, sier han.

[ Tyskland-proffen om Heming-bråket: – Virker veldig dårlig håndtert ]

– Passe på min egen utvikling

– Hvor tidlig visste du at du kunne bli veldig god?

– Jeg hadde vel tidlig en opplevelse av at jeg kunne bli veldig god, bare jeg sto på nok. Jeg fikk mye oppmuntring fra de rundt meg også, som hjalp.

– Følte du at du dro fra Stabæk for tidlig, med så lite erfaring?

– Nei, jeg angrer ikke på at jeg dro fra Stabæk da jeg gjorde. Heerenveen var et fint neste skritt. Det jeg imidlertid kanskje angrer litt på var at jeg ikke var enda flinkere til å passe på min egen utvikling i de tidlige årene. Når man blir proff, er klubbene mest opptatt av å bruke deg til det du er god på og ha nytte av deg fra helg til helg, sier han og fortsetter:

– De er ikke så opptatt av å utvikle det du ikke er så god på. Jeg burde brukt mer tid på det jeg ikke er så god på og tenkt mer på meg selv. Da kunne jeg kanskje vært enda bedre, forteller Thorsby.

[ Juventus-spiller gjør som Thorsby – skifter draktnummer for klimaet ]

Klimaengasjert

Thorsby står med 17 landskamper for Norge siden debuten i 2017, men har ikke klart å bli den bærebjelken sentralt på midtbanen som mange har håpet på.

– Det er hard konkurranse med mange gode spillere som slåss om få plasser, og Ståle prioriterer litt andre typer spillere enn meg. Jeg er god på noe, men trenger også å bli bedre på noen områder. Sånn er fotball. Man kan ikke være best på alt, sier han.

Selv om han får mye oppmerksomhet for det han gjør på banen, har han fått minst like mye for det han har gjort utenfor. Thorsby var med på å starte klimaorganisasjonen «We Play Green» i 2020, etter et langvarig engasjement for klimaet. Organisasjonen vil bruke fotballen til å bevisstgjøre folk på utfordringene kloden står overfor. I fjor fikk han prisen for årets unge grønne utøver av BBC.

– Det var veldig inspirerende å vinne BBC-prisen. Det er fortsatt altfor få spillere som er engasjert i klimasaken, men det hjelper selvfølgelig at We Play Green får oppmerksomhet på det vi gjør. Vi får flere henvendelser fra spillere som har lyst til å være med og det er gledelig, sier han.

– Det har jo vært veldig varmt i det siste, temperaturene er skyhøye og mange sliter. Hva tenker du rundt det?

– Jeg tenker at det er veldig skremmende og jeg blir frustrert over at ikke flere gjør mer for å begrense utslippene slik at vi kan få temperaturstigningen under kontroll, sier Thorsby.

[ Morten Thorsby vant BBC-pris – årets unge grønne utøver ]

Bankende Heming-hjerte

Han følger fortsatt med barndomsklubben Heming.

– Jeg følger alltid med på hva Heming gjør og er engasjert i deres breddevirksomhet. We Play Green hadde et fint event på Hemingbanen sammen med Heming i fjor, så vi har ganske mye kontakt fortsatt, sier Thorsby og fortsetter:

Når han ikke er på fotballbanen, liker Morten Thorsby å slappe av i skog og mark. (Privat)

– Vanligvis bruker jeg også anlegget til trening i juni, men i år har jeg vært lite i Oslo. Jeg håper det blir mer fremover. A-laget har jeg ikke fulgt så veldig tett, men jeg har noen kompiser som spiller der, så litt får jeg med meg.

– Og til slutt – hva liker du å gjøre når du er hjemme i Oslo?

– Jeg liker fortsatt å leke mye forskjellig. Jeg digger å slå kompiser i paddel og jeg er veldig glad i stisykling. Jeg har også begynt å wingfoile (en type surfing), i tillegg til at jeg digger å være i fjellet, både med og uten ski, avslutter utenlandsproffen.

[ Nesten-sensasjon for Heming mot Eliteserie-lag: – Jeg er utrolig stolt ]