Norge slo tilbake etter kritikken – avkrefter misnøye i VM-troppen

– Jeg lurer på hvor de har hørt det. Aner ikke hvor det kommer fra. Kjenner ikke det igjen i det hele tatt. Jeg skal ikke spekulere så mye i det. Jeg syns det er rart det kommer dagen før den viktigste kampen, sier hun til TV 2 søndag.

Lederstilen til Riise skal ha vært kildene til misnøye, fikk NRK opplyst fra uavhengige kilder tett på den norske troppen dagen før den avgjørende gruppespillskampen.

Ifølge kildene skal det ha vært svært stille i garderoben halvveis i den svake åpningskampen mot New Zealand. Manglende kampledelse og utydelige beskjeder skal ha ført til frustrasjon innad i troppen.

– Det har vært en storm rundt oss de siste dagene, og at vi svarer på den måten viser hva som bor i oss. Du ser at vi er en sammensveiset gruppe, så alt det andre pisset stemmer ikke. Det kan jeg bare si, sa Hansen til kanalen.

Norge møter enten Spania eller Japan i åttedelsfinalen lørdag.

Slo tilbake etter kritikken

De norske landslagskvinnene slo ettertrykkelig tilbake mot de kritiske røstene da de knuste Filippinene 6-0 og sikret avansement til sluttspillet i VM.

Landslaget har måttet tåle mye kritikk etter de svake prestasjonene i de to første gruppespillskampene av årets VM. Med null scorede mål i de to første, slo de hardt tilbake med seks mål og avansement til sluttspillet i den tredje.

– Det ble et perfekt jubileum. Jeg har kjent at alle i gruppen har ventet på denne kampen. Vi har vært revansjelystne og ønsket å vise oss fra en bedre side. Vi er på fra start og gjennomfører hele veien. Det var veldig deilig, sa Emilie Haavi til NTB som søndag spilte sin 100. landskamp.

Allerede etter en halvtimes spill ledet Norge med tre mål, som var marginen de trengte for å ta seg videre.

– Det var ønsketenking å få noen tidlige mål. Vi går ut med masse energi og får betaling. Tidlig i andre omgang punkterer vi kampen, og da kunne vi nyte det, fortsatte hun.

Sophie Román Haug vikarierte på topp for en skadd Ada Hegerberg. Roma-proffen noterte seg for hattrick i søndagens kamp.

– Hun gjør det hun er aller best til. Vi visste at vi var fysiske overlegne i boks, og vi lyktes veldig godt med det. Det er store sko å fylle, men vi er flinke til å spille på hennes styrke. Det er et luksusproblem på spissplass nå, sa Haavi.

Landslagstrener Hege Riise var naturligvis fornøyd med at laget viste seg fra sin beste side i den avgjørende gruppespillskampen.

– Dette var den beste responsen vi kunne gi til det norske folk, og til oss selv og til hverandre. Vi leverer når vi må som mest, og det er jo en styrke, sa landslagstreneren til Viaplay.

