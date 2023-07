Graham Hansen tilbake med mål: – VM-matcher er sjelden vare, må nyte det

– Å spille VM-matcher er sjelden vare, og da må man glede seg over det. Uansett press for laget må man nyte det. Jeg gledet meg til å spille, sa hun da hun møtte mediene etterpå.

– Det var deilig at vi vant kampen. Vi gikk til pause med 3-0, og da hadde vi på en måte allerede gjort jobben. Det ga rom for å slippe oss enda mer løs i 2. omgang. Så ble det kanskje litt rotete, men alt i alt skal vi være fornøyd med at vi gjorde jobben.

Hun ville ikke forklare målfeilingen der hun så ut til å legge hånden på hjertet.

– Nei, det lå ikke noe spesielt bak. Det var bare pur glede og ting som skjer «in the moment», sa hun. Hun avviste også at hun følte revansjelyst.

– Jeg var ikke revansjelysten, men veldig klar for å bidra med det jeg kan. Jeg føler at jeg gjorde det i dag, og det er en god følelse.

Annen selvtillit

Hun er glad for å ha hjulpet laget med å vise seg fra en bedre side.

– Det viktigste i dag var at vi skulle gå videre etter at vi har underprestert. Det gjør også troen litt større foran neste kamp. Alle forventet at vi skulle gå videre fra gruppespillet, men så er det litt bingo hva som skjer i åttedelsfinalen, ettersom vi møter det ene av to så bra lag (Spania og Japan). Dette gir i hvert fall en helt annen selvtillit. Vi har ikke helt fått ut det vi vil, men i dag var vi bedre, sa hun.

– Laget har virket veldig bra på trening, og det var en veldig trygg og sikker følelse. Vi skulle klare det. Så vet man aldri, men det viste seg å være rett.

Gått videre

Hun la ikke skjul på at det har vært vanskelige dager etter utblåsningen hun måtte beklage.

– Det har vært turbulent og tungt, med mye følelser. Det ble kanskje brukt mye energi på ting jeg ellers ikke ville brukt det på. Selvfølgelig skulle jeg klart å håndtere følelsene bedre. Sånn ble det ikke, men det er vi ferdig med, og vi har gått videre, sa hun.

Barcelona-spilleren sa at hun ikke har lest noe av det som er skrevet og sagt om henne de siste dagene.

– Det viktigste for meg er at jeg har fått meldinger fra venner og bekjente som bryr seg. Det har betydd mye for meg. Så vil det alltid være folk som har andre meninger, og det er helt greit.

